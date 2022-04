Ehe Nummer 3? Für Michelle kommt eine erneute Hochzeit im Moment nicht in Frage

Schlagerstar Michelle war bereits zweimal verheiratet. Eine dritte Hochzeit schließt der glückliche Single jedoch derzeit aus.

Glück im Beruf, Pech in der Liebe: Schlagerstar Michelle (50) kann ein Lied davon singen. Denn obwohl sie eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands ist, mag es in Sachen Liebe nicht so recht klappen. Die „Let’s Dance“-Kandidatin hat bereits zwei gescheiterte Ehen hinter sich. Von 1995 bis 1999 war sie mit dem ehemaligen Wind-Sänger Albert Oberloher (59) verheiratet, es folgte eine dreijährige Beziehung mit Matthias Reim (64). Ihrer dritten großen Liebe Josef Shitawey gab Michelle 2007 das Jawort. Doch auch diese Ehe zerbrach nach wenigen Jahren. Aus den drei Beziehungen hat die Musikerin die Töchter Celine Oberloher (25), Marie Reim (21) und Mia Shitawey (14).

Kann sich Michelle denn vorstellen, ein weiteres Mal vor den Traualtar zu treten? Im Interview mit RTL findet sie eine klare Antwort auf diese Frage: „Also eine Ehe ist ganz weit weg. Ich weiß es nicht. Ich bin ein Mensch, der sagt niemals nie, aber ich habe keinen Partner. Ich glaube, da ist die Ehe so weit weg, dass ich da überhaupt gar nicht drüber nachdenke.“

Schlagerstar Michelle stellt klar: Sie ist „Single und glücklich“

Tatsächlich genießt es die Künstlerin, derzeit alleine durchs Leben zu gehen. „Ich bin Single und ich bin auch glücklich“, betont sie. Nachdem ihr Liebesleben viele Jahre lang ziemlich turbulent war, kann sich Michelle nun voll und ganz auf ihre Musikkarriere sowie ihre drei Kinder konzentrieren. Neidisch auf andere Paare ist der Schlagerstar nicht – ganz im Gegenteil. „Die Menschen, die so alle Beziehungen haben – ganz viele sind dabei, die sagen immer: ‚Ich habe zwar einen Partner, aber das krieg ich auch noch aus ihm raus.‘ Also die nehmen den Partner gar nicht so, wie er ist“, kritisiert sie.

Dabei sei gerade dies das Wichtigste in einer Beziehung. „Egal, was passiert, dass man sich gegenseitig so respektiert und akzeptiert, ohne den Menschen zu verändern. Ich glaube, das ist echt die Kunst der Liebe“, ist Michelle überzeugt.