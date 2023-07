Michelle und Eric Philippi beim „Schlagerbooom“: Liebesduett bei Florian Silbereisen?

Von: Melanie Habeck

Gerade erst machte Michelle ihre Beziehung zu Schlagerkollege Eric Philippi öffentlich. Nun sind beide beim bevorstehenden „Schlagerbooom“ von Florian Silbereisen zu Gast: Können sich die Zuschauer etwa auf den ersten Liebesauftritt freuen?

Kitzbühel – Die Sängerin Michelle (51) sorgt aktuell mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen: Die Musikerin hat mit ihrem Schlagerkollegen Eric Philippi (26) einen neuen Mann an ihrer Seite. Am 1. Juli werden die beiden nun in derselben TV-Show performen: Gibt es beim „Schlagerbooom Open Air“ mit Florian Silbereisen (41) etwa den ersten Liebesauftritt von Michelle und Eric?

Michelle & Eric Philippi: Beide sind beim „Schlagerbooom Open Air“ von Florian Silbereisen dabei

Nachdem vergangene Woche die ersten Liebesspekulationen um Michelle und Eric Philippi aufgekommen waren, bestätigte die Sängerin ihr privates Glück nun vor einigen Tagen. Bei Michelles Tour performten die beiden Musiker zusammen Hits wie „Idiot“ und „Nicht verdient“ – und dabei hat es offenbar mächtig gefunkt. Jetzt stehen die Chancen gut, dass auch die TV-Zuschauer dieses Knistern bei einem gemeinsamen Auftritt zu sehen bekommen: Der MDR hat bestätigt, dass sowohl Michelle als auch Eric Philippi zu den Gästen des „Schlagerbooom Open Air“ von Florian Silbereisen gehören.

Grund genug für die Fans, über ein mögliches Liebesduett bei dem Schlagerspektakel in Kitzbühel zu munkeln. Michelle macht jedenfalls keinen Hehl mehr daraus, dass sie überglücklich mit Eric Philippi ist. „Nichts ist so stark wie die Liebe. Gerade dann, wenn man sie nicht erwartet. Wir sind unzertrennlich seit dem ersten Tag“, schwärmte sie vor Kurzem in einem Bild-Interview. Der Altersunterschied von 25 Jahren soll in der Beziehung der beiden überhaupt keine Rolle spielen.

Eric Philippi: Der neue Star am Schlager-Himmel Eric Philippi wurde 2021 durch seine Teilnahme an der ARD-„Schlagerchallenge“ bekannt: Aus der Show von Florian Silbereisen ging der Sänger sogar als Sieger hervor. Daraufhin eroberte der Saarländer mit seinem Song „Schockverliebt“ die Charts. Der Schlagerstar entdeckte schon als Kind seine Leidenschaft für die Musik: Seit seinem achten Lebensjahr spielt er Klavier und Trompete.

Schlager-Paar Michelle und Eric Philippi lernten sich bei Florian Silbereisen kennen

Tatsächlich verbindet das Paar eine besondere Beziehung zu Florian Silbereisen: Bevor sich Michelle und Eric Philippi bei der gemeinsamen Konzertreise ineinander verliebten, waren sie bei den TV-Shows des Entertainers immer wieder aufeinandergetroffen. Ist das „Schlagerbooom Open Air“ somit das perfekte Event, um ihre Liebe zum ersten Mal öffentlich zu zelebrieren?

Neben einem möglichen Liebesduett erwarten die TV-Zuschauer beim „Schlagerbooom Open Air“ zahlreiche weitere Highlights: Die Gästeliste punktet mit hochkarätigen Namen wie Ben Zucker (39), Anastacia (54) und Beatrice Egli (35). Die Sommershow aus Kitzbühel wird am 1. Juli ab 20:15 Uhr im Ersten übertragen. Verwendete Quellen: MDR, bild.de