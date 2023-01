Michelle Hunziker feiert ihren 46. Geburtstag in Style mit Lack-High-Heels und pinken Mantel

Teilen

Nach einem turbulenten Jahr hat Michelle Hunziker allen Grund zum Feiern: Am 24. Januar hat die Moderatorin mit Familie und Freunden ihren 46. Geburtstag gefeiert.

Was für ein Jahr hat die Michelle Hunziker (46) hinter sich! Gleich zu Beginn des Jahres 2022 wurde bekannt, dass die Fernsehmoderatorin und ihr Ehemann Tomaso Trussardi (39) sich getrennt haben. Gegen Jahresende gab es dann eine weitere Überraschung, dieses Mal allerdings von der schönen Sorte: Michelle Hunziker erfuhr nämlich, dass ihre Tochter Aurora Ramazotti (26) sie zur Großmutter machen wird. Der mutmaßliche Geburtstermin soll im April sein.

Am 24. Januar ist die schweizerisch-italienische Moderatorin und Schauspielerin 46. Jahre alt geworden. Ihren Geburtstag feierte stilvoll mit einer glamourösen Party im Kreise ihrer engen Freunde und Familie. Im angesagten Mailänder Sushi-Restaurant „Shinto“ fand die Party unter dem Motto „Michelle 007“ statt und stand ganz im Zeichen von James Bond. Passend zu diesem Thema trug das Geburtstagskind unter einem leuchtend pinken Mantel einen eleganten schwarzen Anzug, den sie mit einer cremefarbenen Bluse und schwarzen High Heels kombinierte.

Geburtstagsparty mit hohem Promi-Faktor

Auch die anderen Gäste kamen in schwarz-weißen Outfits, wobei Tochter Aurora in einem Bauchfrei-Look kam, der ihre Babyrundungen perfekt zur Schau stellte. Das schicke Restaurant auf dem Corso Sempione war mit schwarzen und weißen Blumen geschmückt. Neben einem Swing-Orchester sorgten auch die Gäste für Unterhaltung. So sang die italienische Sängerin Nina Zilli eigens für Michelle Hunziker ein Geburtstagsständchen, und auch Aurora griff scheinbar zum Mikrofon.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Insgesamt war die Party ein Stelldichein der italienischen Prominenz, die zu Michelle Hunzikers Freundeskreis gehört. Zwar war Ex.-Ehemann Tomaso Trussardi nicht dabei, aber dafür feierten die beiden kleinen Töchter des einstigen Traumpaares, Sole (9) und Celeste (6) Trussardi, mit. Den lebhaften Instagram-Fotos ihrer Freunde nach zu urteilen, schien Michelle Hunziker sich im Kreise ihrer Lieben bestens zu amüsieren und einen unvergesslichen Abend zu haben.