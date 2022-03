„Michelle 2.0“: Marie Reim begeistert mit neuem Foto - Fans können Ähnlichkeit zu Mama Michelle kaum fassen

Doppelgänger-Alarm: Marie Reim sieht ihrer Mama Michelle verblüffend ähnlich (Fotomontage) © Malte Krudewig/dpa/picture alliance & Screenshot/Instagram/Marie Reim

Unglaubliche Ähnlichkeit: Marie Reims Follower sind verblüfft, wie ähnlich sie ihrer Mutter Michelle sieht. Der Star hat ihre neue Single „Ich hab dich durchschaut“ veröffentlicht.

Köln – Marie Reim (21) ist nicht nur als Tochter der Schlagerstars Michelle (50) und Matthias Reim (64) bekannt, sondern konnte mit Hits wie „SOS“ und „Weil das Mädels so machen“ bereits riesige Erfolge feiern und veröffentlichte letztes Jahr ihr Debütalbum „14 Phasen“. Die in Köln geborene Künstlerin gab vor kurzem offiziell bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist und einen Freund hat.

Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram teilte die blonde Schönheit jetzt zwei Schnappschüsse von sich, auf denen sie ihrer Mutter verblüffend ähnlich sieht! Im Rahmen ihres Postings verkündete die Sängerin, dass sie ihre brandneue Single „Ich hab dich durchschaut“ herausgebracht hat. Das erste der beiden Fotos ist eine Schwarz-Weiß-Version des zweiten Fotos, auf dem der Star top gestylt und in einem stylischen Oberteil in einem lebhaften Orange zu bewundern ist. Im Untertitel zu dem Beitrag verkündete sie: „Ich hab dich durchschaut“ – jetzt im Handel!“ Dem Posting fügte sie zudem ein rotes Herz-Emoji und ein Stern-Emoji hinzu.

Marie Reim und ihre Mama Michelle sehen sich verblüffend ähnlich - finden auch die Fans! © Screenshot/Instagram/Marie Reim

Marie Reim: Verblüffende Ähnlichkeit mit Mama Michelle!

Die Kölnerin begeisterte ihre Fans nicht nur mit der Ankündigung ihres neuen Songs, sondern verblüffte sie auch mit ihrer auffallenden Ähnlichkeit zu ihrer berühmten Mama. Zahlreiche Follower der Musikerin zeigten sich in den Kommentaren zu dem Beitrag dabei begeistert darüber, dass die Verwandtschaft der Künstlerin mit ihrer Mutter auf den Bildern absolut nicht zu übersehen sei. So schrieb ein User verblüfft: „Michelle 2.0.“ Und auch ein weiterer Follower der „Ich bin so verliebt“-Hitmacherin schrieb: „Ganz die Mama.“