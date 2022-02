Michelle nach erster „Let‘s Dance“-Woche völlig fertig: Schlagerstar hat blaue Fußnägel und Blasen

Von: Lisa Klugmayer

Michelle hat die erste Woche „Let‘s Dance“ erfolgreich hinter sich gebracht - nun geht es erst richtig los. Doch die Schlagersängerin kämpft jetzt schon mit körperlichen Wehwehchen.

Köln - Am Freitag (18. Februar 2022) war es endlich so weit: Die neue Staffel „Let‘s Dance“ feierte Premiere und Schlagerstar Michelle (hier alle News auf der Themenseite) fegt nun jede Woche über das RTL-Tanzparkett. Dass Tanzen allerdings nicht nur Spaß ist, sondern auch harte Arbeit, muss Michelle gleich in der ersten Woche feststellen, wie tz.de berichtet.

Michelle deutsche Schlagersängerin Geboren 15. Februar 1972 (Alter 50 Jahre), Villingen-Schwenningen Kinder Marie Reim, Céline Oberloher, Mia-Carolin Shitawey Ehepartner Josef Shitawey (verh. 2007–2010), Albert Oberloher (verh. 1995–1999)

Schlagerstar Michelle tanzt bei „Let‘s Dance“ mit Christian Polanc

In der großen „Let‘s Dance“-Kennenlernshow wurden nicht nur die 14 Kandidaten vorgestellt, ihnen wurden auch gleich ihre Tanzpartner zugeteilt. Schlagerstar Michelle tanzt in den kommenden Wochen mit Christian Polanc und freute sich riesig darüber. Immerhin sind die beiden alte Bekannte. Mit dem 43-Jährigen durfte sie nämlich bereits 2020 im Musikvideo zu „Vorbei vorbei“ tanzen.

Doch die Freude wird durch das anstrengende Tanztraining ein wenig getrübt. Denn obwohl sich Michelle sich mit Sport seit einigen Monaten körperlich fit hält, ist Tanzen doch noch mal etwas anderes. Schon nach einer Woche „Let‘s Dance“ klagt die Schlagersängerin in ihren Instagramstorys über blaue Fußnägel und offene Blasen an ihren Fersen.

Michelle erzählt von erster „Let‘s Dance“-Woche: Schlagersängerin jetzt schon körperlich müde

„Was für eine krasse Woche“, so Michelle in ihrer Instagramstory. Die Schlagersängerin gibt ihren Fans ein kleines „Let‘s Dance“-Update und erzählt, dass sie vergangene Woche „ganz viel gearbeitet, ganz viel getanzt“ und wahnsinnig aufgeregt gewesen sei. „Jetzt bin ich schon wieder auf dem Weg zum ersten Tanztraining mit Christian. Und ich freue mich jetzt wirklich total“, versichert sie nochmals.

Welchen Tanz sie mit Christian tanzen wird, hat Michelle noch nicht verraten. Eines steht für sich aber schon fest: „Ich streng mich diese Woche richtig, richtig an. Erste Woche war jetzt so ein bisschen ‚mal gucken wie sich das anfühlt‘. Und jetzt möchte ich diese Woche natürlich alles geben“. Leichter gesagt, als getan. Denn schon nach der ersten Woche ist Michelle körperlich angeschlagen.

Schlagerstar Michelle: „Ich hab dicke Augen, ich hab dicke Füße“

Besonders die Füße der Schlagersängerin leiden unter dem Tanztraining. „Meine Fußnägel sind blau, hinten meine Blasen sind keine Blasen mehr. Das ist schon offen. Man sieht schon das Fleisch“, erzählt Michelle detailgetreu auf Instagram. Die 50-Jährige muss zugeben: „Ich hab dicke Augen, ich hab dicke Füße. Ich bin körperlich tatsächlich schon ein bisschen müde“.

Allzu sehr möchte sie dann aber auch nicht jammern und spricht zum Abschluss noch ein großes Lob an alle „Let‘s Dance“-Tänzer aus. „Was die ackern im Hintergrund. Und eigentlich die ganze Woche keine Sekunde freihaben. Das ist schon unfassbar. Die leisten da noch viel, viel mehr als wir Nicht-Tänzer“.

Viermal die Woche mehrere Stunden: Michelle ackert für „Let‘s Dance“ mit Tochter Mia im Fitnessstudio

Um sich auf „Let‘s Dance“ vorzubereiten, hat Michelle im Vorfeld hart trainiert - und das nicht allein: Ihre Tochter Mia hat die Schlagersängerin so richtig gedrillt. Viermal die Woche drei Stunden waren die beiden im Fitnesstudio.

Verwendete Quellen: Instagram/michelle_aktuell