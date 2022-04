Hochkarätige Schlager-Gala in Bonn

+ © dpa/Malte Krudewig & Matthias Bein & Henning Kaiser Michelle, Nino de Angelo und Dieter Bohlen: Starke Gästeliste für „Lieblingslieder“ © dpa/Malte Krudewig & Matthias Bein & Henning Kaiser

Michelle, Nino de Angelo und Dieter Bohlen auf einer Bühne! Die Schlager-Gala „Lieblingslieder“ wird am 6. August mit einer unvergleichlichen Gästeliste aufwarten.

Bonn – Wer auf Schlager steht, der sollte sich schnellstmöglich Tickets für das „Lieblingslieder“-Event am 6. August in Bonn sichern! Am vergangenen Mittwoch (27. April) präsentierten die Veranstalter der Partyreihe ihr Konzept bei einer Pressekonferenz. Und dabei wurden Volksmusik-Fans sicherlich mehr als hellhörig. Denn die „Lieblingslieder“-Gästeliste liest sich wie ein Who-is-who der deutschen Schlagerprominenz! Unter anderem Michelle (50), Nino de Angelo (58) und Dieter Bohlen (68) werden bei der Veranstaltung in der ehemaligen deutschen Hauptstadt auf der Bühne stehen.

Doch damit nicht genug: Zahlreiche weitere Sängerinnen und Sänger geben sich bei der Premiere des neuen Schlagerfestes die Ehre. Für die Idee zur Party zeigt sich Markus Krampe (51), der ehemalige Manager von Michael Wendler (49), verantwortlich. Das Konzept ähnelt dabei mehr oder weniger dem der erfolgreichen „Schlagernächte“ aus dem Lager von Florian Silbereisen (40) — das zumindest berichtet unter anderem das Portal „Schlagerprofis“. Krampe bewies sein Geschick in der Party-Organisation bereits bei vergangenen Events wie der „Olé“-Reihe oder dem Format „90er Live“, das Popstar Jasmin Wagner alias Blümchen (42) zu einem Comeback verhalf.

Neben Michelle, Nino de Angelo und Dieter Bohlen singen zahlreiche weitere Stars ihre „Lieblingslieder“

Das „Lieblingslieder“-Debüt scheint sich schon jetzt als ein bedeutendes Schlager-Event zu etablieren. Denn neben Michelle, Nino de Angelo und Dieter Bohlen werden sich einige weitere hochkarätige Stars der Branche die Ehre geben. Unter anderem Beatrice Egli (33), Giovanni Zarrella (44) und Ross Antony (47) treten ebenfalls bei der Premiere der Partyreihe auf. Bei dieser außerordentlich starken Gästeliste kann also eigentlich nichts mehr schief gehen.

Im Pressetext zur Event-Ankündigung schreiben Krampe und seine Mitarbeiter über die geplante Party am 6. August: „Mit ‚Lieblingslieder‘ starten wir in der Bonner Rheinaue Deutschlands größtes Ohrwurm-Spektakel mit den Top-Stars der Pop- und Schlagerszene – hier ist wirklich für jeden etwas dabei! Wir freuen uns sehr darauf – und eins ist sicher: Es wird keiner ohne Ohrwurm nach Hause gehen!“