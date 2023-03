So war die Tourpremiere von Michelle in Stuttgart

Schlagerstar Michelle gibt auf der Bühne alles © IMAGO / Karina Hessland

Was war das für ein Auftritt! Michelle rockte die Stuttgarter Liederhalle bei ihrem Tourauftakt. Die Energie der Sängerin riss die Schlagerfans förmlich mit.

Michelle (51) ist DER Schlagerstar schlechthin. Noch bevor Helene Fischer (38) berühmt wurde und sich den Titel Schlager-Queen ersang, eroberte die Musikerin mit ihren Hits die Charts. 2001 trat Michelle sogar für Deutschland beim Eurovision Song Contest an und belegte den achten Platz. Kein Wunder also, dass der Andrang auf ihre Tourtickets im Vorfeld gewaltig war. Die Premiere ihrer großen Jubiläumstour feierte die Sängerin am Samstagabend (4. März) in der Stuttgarter Liederhalle. Vor 1500 Fans bewies sie wieder einmal, dass sie nicht umsonst als Ausnahmekünstlerin gilt.

Unter dem tosenden Applaus der Fans gab Michelle ihre Songs „Die große Liebe“, „Kopfüber in die Nacht“ und „Hast du Lust?“ zum Besten und brachte die Zuschauermenge in Stimmung. Das Konzert entwickelte sich schnell zu einer Tanzparty, bei der Michelle als Protagonistin im Mittepunkt stand. Gut gelaunt wirbelte die Schlagersängerin auf der Bühne herum und wechselte immer wieder ihr Outfit. Vom paillettenbesetzten Oberteil bis hin zum dunklen Abendkleid mit verführerischem Beinschlitz: Modisch wie auch musikalisch bewies Michelle ihre Vielseitigkeit. Nach den Schlager-Pop-Songs gab es langsame Titel mit viel Gefühl, darunter „Die Flügel meiner Ma“ und „Das Hotel in St. Germain“.

Michelle: Schlagerstar Eric Philippi trat als Support-Act auf

Für ihr Lied „Kleine Prinzessin“ holte Michelle dann eine Gruppe von Kindern auf die Bühne, die den Titel mit ihr singen durften. Rund 20 der „kleinen Gäste“ spazierten mit ihr durch das Scheinwerferlicht der Bühne, während sie vom Publikum frenetisch gefeiert wurden. Die Nummer hatte Michelle 1998 für ihre eigene Tochter geschrieben.

Neben der Kinderschar wurde die „One Way Ticket“-Interpretin außerdem von Schlager-Newcomer Eric Philippi (26) unterstützt. Der Sänger gab seinen Hit „Schockverliebt“ zum Besten und begeisterte die Menge mit seinem Trompetenspiel. Auch beim großen Finale durfte er mit Michelle auf der Bühne stehen. Auf Instagram teilte die Künstlerin anschließend ein Foto von dem Konzert und bedankte sich bei ihrem Support-Act.