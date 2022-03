Schlagerstar Michelle zeigt sich nach Let‘s-Dance-Training ungeschminkt im Bett und völlig fertig: „Mega kaputt“

Schlagerstar Michelle ist nach dem „Let´s Dance“-Training fix und fertig © Screenshots Instagram: michelle_aktuell

Ungeschminkt und fix und fertig: Michelle liegt nach hartem „Let’s Dance“- Tanztraining „mega kaputt“ im Bett ihres Hotels. Der Star gönnte sich danach erst einmal eine entspannende Fußmassage.

Köln-Ossendorf – Michelle (50) ist eine der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands und begeistert ihre Fans mit Hits wie „Träume haben Flügel“ und „Paris“. Die in Villingen-Schwenningen geborene Schlagersängerin ist eine der Teilnehmerinnen von „Let’s Dance“ 2022 und tanzt in der Show mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc (43). Das Tanztraining der beiden scheint besonders intensiv zu sein, was die Künstlerin ihren Followern bereits zuvor in ihren Instagram Stories mitteilte.



Nach ihrem letzten Training mit ihrem Tanzpartner teilte sie jetzt einige Videoclips, in denen sie sich nach den Vorbereitungen für das RTL-TV-Format ungeschminkt und komplett fertig zeigte. In einem der Clips verkündete die Schönheit, dass es Mittwochabend sei und sie nach dem schweißtreibenden Training völlig fertig in dem Bett ihres Hotels liege.

Die Musikerin verriet: „Mir tun meine Füße dermaßen weh heute, ich bin mega kaputt.“ Sie fügte hinzu, dass sie auf ihren Kollegen warten würde, mit dem sie nach den herausfordernden Übungen noch drei Songs fertigmachen wird.

Michelle: Erschöpft vom harten Tanztraining

Die dreifache Mama erklärte auch, dass sie sich nach dem schweißtreibenden Tanztraining erst einmal eine Fußmassage mit ihrem Massagegerät gönnen würde. Die Sängerin erzählte: „Ich mach‘ gleich noch eine Fußmassage mit meinem super Massagegerät.“ Sie fügte hinzu, dass sie auch Eis benutzen würde, um ihre von dem intensiven Training schmerzenden Füße zu kühlen.

„Hab schon Eis, um meine Füße zu kühlen. Und jetzt sing‘ ich aber erst einmal zwischendrin drei Songs für euch“, enthüllte die „Prinz Eisenherz“-Hitmacherin. Wir wünschen der Teilnehmerin des Tanzwettbewerbs weiterhin ganz viel Erfolg und Spaß beim Tanzen!