Nach Krebsdiagnose: Mickie Krause ist „tumorfrei und ein sehr glücklicher Mensch“

Mickie Krause in der Show „Das große Schlagercomeback“ in Leipzig. © Jan Woitas/dpa

Er ist wieder tumorfrei: Mickie Krause verriet, wie es ihm nach seiner Krebsdiagnose geht. Für den Musiker war es wichtig, offen mit der Krankheit umzugehen.

Mallorca – Er könnte nicht glücklicher sein: Nachdem Mickie Krause (52) im Januar die Diagnose Blasenkrebs bekam und sich deshalb mehrmals operieren lassen musste, geht es der Ballermann-Ikone mittlerweile wieder gut. Der Schlagerstar steht nach seiner Krebsdiagnose seit April 2022 erneut auf den Schlagerbühnen und verriet jetzt, wie es ihm nach dem überstandenen Krebs geht.



Im MDR-Interview sprach er über seinen aktuellen Gesundheitszustand und über seine andauernde Therapie: „Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe eine Therapie gemacht, die mich noch über zwei Jahre begleiten wird“. Der Schlagersänger fügte hinzu, dass er sich seither regelmäßigen Untersuchungen in der Charité in Berlin unterziehen würde und derzeit tumorfrei und deshalb sehr glücklich sei. „Ich bin unter ständiger Kontrolle in der Charité in Berlin, war im Juni zur Kontrolle und bin aktuell tumorfrei, […] und ein sehr, sehr glücklicher Mensch“, enthüllte er zufrieden.

Der „Schatzi schenk mir ein Foto“-Hitmacher betonte zudem, wie wichtig es mit der Diagnose Krebs sei, die Unterstützung von Familie und Freunden zu haben und auch ganz offen mit der Erkrankung umzugehen. Er erklärte: „Ich habe wieder festgestellt für mich, wie wichtig es ist, eine intakte, gute Familie zu haben. Da geht es nicht nur um die eigene Ehefrau und die Kinder, da geht es um die Eltern, die Geschwister.“ Der Musiker betonte zudem: „Ganz wichtig ist es auch, einen guten Freundeskreis zu haben, sich nicht zu verstecken mit der Krankheit […], sondern direkt rauszugehen und zu sagen, Leute ich habe Krebs und ich möchte gerne, dann, wenn ich Lust habe, mit euch darüber reden.“