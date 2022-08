Nach vier Kindern ist Schluss: Schlagerstar Mickie Krause hat sich sterilisieren lassen

Mickie Krause steht offen zu seiner Vasektomie, die er kurz nach der Geburt seines vierten Kindes durchführen ließ. © IMAGO/STAR-MEDIA

Ballermann-Sänger Mickie Krause steht offen zu seiner Vasektomie, die er kurz nach der Geburt seines vierten Kindes durchführen ließ.

Mickie Krause (52) hat radikale Konsequenzen gezogen! Der Schlagersänger ist bereits viermal Vater geworden. Seine Kinderschar zieht er zusammen mit Ehefrau Uschi groß, mit der er schon seit 1991 zusammen ist. Drei Töchter und ein Sohn scheinen jedoch genug für das Paar zu sein. In der Sat.1-Sendung „Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange“ spricht der Ballermann-Star nun Klartext und verrät, dass er mit der Kinderplanung abgeschlossen hat. Auf die Frage der Moderatorin, ob er sich weiteren Nachwuchs wünsche, antwortete er mit einem unmissverständlichen „Nä!“

Um eine unbeabsichtigte Schwangerschaft von vornherein zu verhindern, hat sich Mickie Krause zu einem drastischen Schritt entschlossen. „Bei mir geht‘s auch gar nicht mehr. Wenn Männer keine Kinder mehr wollen, dann macht man einen vasektomischen Eingriff. Den hab‘ ich gemacht“, packte er aus. Eine Vasektomie verhindert, dass Spermien in die Samenflüssigkeit kommen, indem die beiden Samenleiter im Hodensack durchtrennt und die losen Enden verschlossen werden.

Mickie Krause: „Sexualbedürfnis ist dadurch größer geworden“

Obwohl der ambulante Eingriff weitgehend bekannt ist, zögern viele Männer davon, ihn durchführen zu lassen – oft aus Angst, sich weniger männlich zu fühlen. Laut Mickie Krause ist diese Sorge jedoch völlig unberechtigt. „Ganz im Gegenteil. Ich habe festgestellt, dass mein Sexualbedürfnis dadurch größer geworden ist“, enthüllte er. Die Vasektomie habe er kurz nach der Geburt seines Sohnes 2015 durchführen lassen.

In dem Format plauderte Mickie Krause auch über seine Ehe. Im vergangenen Jahr feierten der Entertainer und seine Frau ihren 20. Hochzeitstag. Dramen und unschöne Schlagzeilen sind in der Familie Krause fehl am Platz. Doch wie hat sich das Traumpaar eigentlich damals verliebt? „Ich war 21, meine Frau war 15, wir haben uns im Ferienlager kennengelernt. Ich war damals Gruppenleiter, sie war Teilnehmerin“, erzählte der Musiker. Damals habe sich nicht jeder über ihr Liebesglück gefreut. „Das gab auch viel Ärger in so einem kleinen 8.000-Seelen-Dorf, aber es hat gehalten, wir sind in diesem Jahr 30 Jahre zusammen“, so der Schlagerstar.