Krebs-Schock für Mickie Krause: Schlager-Star erhält Diagnose in TV-Show

Von: Elena Royer

Schock-Diagnose für den beliebten Schlagersänger: Mickie Krause erfährt in einer TV-Show, dass er Krebs hat.

Köln - Eigentlich wollte er mit seiner Teilnahme an der TV-Show „Showtime of my Life“ auf Krebsvorsorge aufmerksam machen. Doch dann erfährt Mickie Krause*, dass er selbst an Krebs erkrankt ist.

Der Schlagersänger* Mickie Krause (51) hat Krebs. Die niederschmetternde Diagnose erhielt der beliebte Ballermannsänger während der Dreharbeiten zur TV-Show „Showtime of my Life“, die am 15. und 22. Februar um 20.15 Uhr auf VOX zu sehen ist. Mit der Show wollen verschiedene Promis die Menschen dazu bewegen, zur Krebsvorsorge zu gehen. Ihre Botschaft: Wenn wir uns vor Publikum ausziehen, schafft ihr das auch vor einem Arzt.

Während der Dreharbeiten für die Show dann der Schock: Mickie Krause hat Krebs. „Das Schlimmste im Leben ist ja Hilflosigkeit und ich fühlte mich in diesem Moment natürlich total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe“, sagt Krause in einem RTL-Interview.

Mickie Krause über Krebs-Diagnose: „Ich bin dankbar, dass ich diese Vorsorge gemacht habe“

Die erschütternde Diagnose erreicht ihn zwei Tage vor der großen Show. Die Ärzte haben einen bösartigen Tumor an der Blase entdeckt. Trotz der schlimmen Nachricht ist er froh, die Vorsorge gemacht zu haben. Im RTL-Interview sagt er: „Ich bin im Nachhinein sehr dankbar, dass ich diese Vorsorge gemacht habe, denn wenn ich sie nicht gemacht hätte - wer weiß, was in einem halben Jahr mit mir passiert wäre.“

Nach Krebs-Schock: Aufgeben ist für Mickie Krause keine Option

Ein umso größeres Anliegen ist es dem 51-Jährigen nun, bei „Showtime of my Life“ mitzumachen. Denn aufgeben könne jetzt keine Option für ihn sein, er müsse jetzt einfach ein bisschen Stärke zeigen. „Ich stelle mich dieser traurigen Tatsache, dass ich nun mal Krebs habe“, so Krause. Er zeigt sich zuversichtlich: „Ich bin ein starker Mensch und ich komme da raus.“

Inzwischen soll der Schlagersänger schon operiert sein. Er hat wohl alles gut überstanden, wie es im RTL-Beitrag zu hören ist. Der Moment, in dem Krause die Diagnose erhält, soll auch in der TV-Show am 15. Februar zu sehen sein.