„Nicht rausgeschmissen“: Mickie Krause räumt mit Megapark-Gerüchten auf

Teilen

Schlagerstar Mickie Krause tritt nächstes Jahr nicht mehr in der Kult-Disko Megapark auf. Im Interview verrät der Ballermann-Sänger, was dahinter steckt. (Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA & IMAGO/nicepix.world

Diese Nachricht schockte die Ballermann-Community: Der Megapark hat sich von seinem Hauptact Mickie Krause getrennt. Nun meldet sich der Sänger selbst zu Wort.

Mickie Krause (52) redet Klartext! Vor wenigen Wochen wurde berichtet, dass der Ballermann-Sänger nicht länger in der Kult-Disko Megapark auftritt. Bereits seit 1998 performt der Schlagerstar auf der Partymeile in Palma, seit sieben Jahren auch regelmäßig im Megapark. 2023 ist allerdings Schluss damit: Nach Unstimmigkeiten zwischen Krause und dem Club-Betreiber Bartolomé Cursach wird er dem feierwütigen Publikum nicht länger auf der Bühne einheizen. So sollte er später auftreten, damit die Gäste zum Trinken animiert werden. Für Krause ein absolutes Unding, denn er wollte lieber pünktlich auf die Bühne treten.

Nun spricht der Musiker erstmals ausführlicher über die Hintergründe des beendeten Engagements. „Fakt ist: Der Megapark hat sich von mir getrennt für das Jahr 2023“, berichtet er im „Musik für Sie“-Webtalk. Bis zum Ende des Jahres würde er aber noch einige Male auf die Bühne treten und „acht bis zehn Auftritte“ absolvieren. „Das heißt also, der Megapark hat mich auch nicht rausgeschmissen oder entlassen“, stellt Mickie Krause klar.

Mickie Krause ärgert sich über falsche Schlüsse des Megaparks

Letztendlich sei die Kommunikation zwischen ihm und der Diskothek fehlgeschlagen. „Fakt ist aber, dass ich im nächsten Jahr weniger machen möchte und der Megapark das so aufgefasst hat, dass ich nicht mehr dort auftreten möchte, was nicht der Fall war“, erzählt er. Bei dem „Schatzi schenk mir ein Foto“-Interpreten wurde Anfang des Jahres Blasenkrebs festgestellt. Nach zwei Operationen ist er heute zum Glück tumorfrei und hat sich weitestgehend erholt. Trotzdem will Krause verständlicherweise sein Pensum zurückschrauben – das scheint ihm nun allerdings den Job gekostet zu haben.

Könnte sich der Entertainer denn vorstellen, in einem anderen Ballermann-Club aufzutreten? Im Gespräch mit Uta Bresan und Peter Heller findet er eine klare Antwort auf diese Frage. „Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht, denn ich möchte ja eigentlich weniger machen und mich nicht auf Mallorca neu erfinden“, erklärt Krause. „Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht zu wechseln und das steht erstmal nicht zur Debatte.“