Mickie Krause verrät: Vor Karriereende könnte es noch ein Duett mit Jürgen Drews geben

(Fotomontage) © IMAGO/STAR-MEDIA & IMAGO/Future Image

Mit Jürgen Drews hat Mickie Krause in der Vergangenheit schon ein paar Duette gesungen. Wie er nun verriet, gibt es noch ein paar unveröffentlichte Perlen der beiden.

Als Freunde und Kollegen sind Mickie Krause und der „König von Mallorca“ Jürgen Drews schon mehrmals im Duett aufgetreten. Dem Moderatoren-Team Uta Bresan und Peter Heller hat Mickie Krause im „Musik für Sie“-Webtalk nun erzählt, dass durchaus noch unveröffentlichte gemeinsame Lieder der beiden Schlagergiganten existieren. Ob und wann die Fans diese zu hören bekommen werden, hat Krause im Gespräch nicht verraten.

Was seine Zusammenarbeit mit Drews betrifft, war Mickie Krause im Übrigen voll des Lobes. So schwärmte er: „Ich muss sagen, mit Jürgen Drews waren es einfach tolle Produktionen und es gibt sogar noch eins, zwei Produktionen, die noch nicht veröffentlicht worden sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zum Ende der Karriere von Jürgens Drews noch ein Duett mit ihm geben wird.“

Während sich der eine zur Ruhe setzt, will der andere wieder loslegen

Wenn der alte König abdankt, muss ein Nachfolger antreten. Und wer wäre für die Nachfolge von Jürgen Drews besser prädestiniert als Mickie Krause? Auf der mallorquinischen Partymeile „Ballermann“ gehört der „10 nackte Friseusen“-Interpret seit den späten 1990er-Jahren jedenfalls zur festen Besetzung. Krause selbst scheint auch nicht abgeneigt zu sein, das Zepter in die Hand zu nehmen. So antwortete er dem Moderatoren Peter Heller auf die Frage, ob es eine Krönung zum neuen König von Mallorca anstehe: „Von mir aus“.

Jürgen Drews hatte sich mit einer Haltung der Zufriedenheit und Dankbarkeit zu seinem bevorstehenden Rückzug aus dem Showgeschäft geäußert. Anders sah es für Mickie Krause aus, denn für ihn kam es zu einer ungewollten und unangenehmen Karriere-Unterbrechung. Anfang 2022 begab sich der Sänger und Entertainer wegen einer überraschenden Blasenkrebs-Diagnose in Behandlung. So musste er im Januar und Februar gleich zwei Operationen durchstehen. Im August konnte Krause via Social Media bekannt geben, dass er nun tumorfrei sei. Er will sich aber verständlicherweise weiter schonen.