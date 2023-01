Zum ersten Mal überhaupt: Mickie Krause zeigt sich mit seiner ganzen Familie

Seit Jahren setzt sich der Schlager-Star für Kinder in Afrika ein. Nun begleitete seine Familie den Sänger und zeigt sich erstmals gemeinsam der Öffentlichkeit. (Fotomontage) © IMAGO/osnapix & RTL

Melodische Schlagerhits, Party am Ballermann und immer ein breites Lächeln im Gesicht: Sänger Mickie Krause (52) steht wie kein anderer für gute Laune und ist dafür bekannt, die Partymeute ordentlich anzuheizen. Doch der Schlager-Star zeigt sich auch immer wieder von einer ganz besonnenen Seite und engagiert sich leidenschaftlich für diverse Herzensthemen. So gehört er zu den wohl prominentesten Unterstützern von „Fly & Help“, der Stiftung von Unternehmer und Radiomoderator Reiner Meutsch (67). „Fly & Help“ setzt sich für die Schulbildung von Kindern in Entwicklungsländern ein. Und so durfte auch der gelernte Sozialpädagoge Mickie bereits vier Schulen im afrikanischen Kenia mitfinanzieren.

Anlässlich der jüngsten Schul-Eröffnung am 4. Januar dieses Jahres ließ es sich der Ballermann-Star nicht nehmen und flog höchstpersönlich nach Kenia. Mit im Gepäck hatte er diesmal auch die gesamte Familie: Frau Ute und die vier gemeinsamen Kinder begleiteten den gebürtigen Nordrhein-Westfalen auf den afrikanischen Kontinent. Alle zusammen nahmen an der Eröffnung der Grundschule in Ukunda im Süden Kenias teil – und zeigten sich dabei erstmals geschlossen als Familie in der Öffentlichkeit.

Schlager-Star Mickie Krause gewährt private Einblicke

Die Eröffnung der „Mickie Krause School“ ist für den Schlager-Star etwas ganz Besonderes: „Schöner und glücklicher kann man nicht ins neue Jahr starten“, verkündet er euphorisch unter einem Instagram-Post. Und auch seine Familie freut sich mit dem 52-jährigen. „Heute halt eben diese Schul-Eröffnung zu erleben, mit meiner Familie – ich glaube, das war heute das erste Mal, dass wir gemeinsam mit der Familie geweint haben. Das ist wieder ein Moment, ein Tag, den ich nie vergessen werde“, gibt sich die rheinische Frohnatur mal ganz privat.

Nur wenige wissen, dass der „Zehn nackte Friseusen“-Sänger ein durch und durch bürgerliches Leben führt, wenn er nicht gerade im Rampenlicht steht. Mit Frau Ute ist er seit rund 30 Jahren verheiratet, ihre Liebe krönten sie mit den gemeinsamen Kindern. Zu Hause in Deutschland leben die beiden mit den drei Töchtern und dem Nesthäkchen, Sohn Emil, in einem ganz normalen Einfamilienhaus in Mickies Geburtsort, dem nordrhein-westfälischen Wettringen. Dort kann der Sänger abschalten und Kraft tanken.