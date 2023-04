Mickie Krause spricht offen darüber, wie der Krebs sein Leben veränderte

Teilen

Mickie Krause kann endlich wieder zuversichtlich in die Zukunft sehen, denn seine Krebserkrankung ist Geschichte.

Mallorca – Es war ein Schock für viele Schlager-Fans als Mickie Krause (52) Anfang 2022 mit seiner Blasenkrebserkrankung an die Öffentlichkeit ging. In der VOX-Sendung „Showtime of my Life“ erzählte der „Schatzi, schenk mir ein Foto“-Interpret erstmals, dass er gesundheitliche Probleme habe und langsam aber sicher um sein Leben bange. Um sich nicht zu übernehmen, sagte Mickie vorerst alle Termine und Auftritte ab und konzentrierte sich einige Monate lang ganz auf seine Genesung. Glücklicherweise konnte der Mittfünfziger schon bald gute News verbreiten: Den bösartigen Tumor in seinem Körper hat er besiegt.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Heute kann Mickie Krause, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, bereits mit etwas Abstand auf die wohl schlimmste Zeit seines Lebens zurückblicken. Und wie viele andere Krebspatienten auch, findet der Schlagersänger ebenso, dass seine Erkrankung ihm eine neue Perspektive aufs Leben verliehen hat. Es sei jetzt weniger durch seinen Beruf angetrieben, sondern konzentriere sich mehr und mehr auf seine Familie. Eine positive Entwicklung resümiert Mickie Krause im Gespräch mit RTL.

Mickie Krause bezeichnet sich heute als weniger „jobgeil“

Nach seiner Blasenkrebsdiagnose habe Mickie Krause auf einmal andere Prioritäten gesetzt, so erzählt der Ballermannstar im Interview. Heute wolle er weniger arbeiten und mehr Zeit mit seinen Liebsten verbringen. „Ich bin insgesamt dankbarer und nicht mehr ganz so jobgeil, wie es vorher der Fall war“, berichtet der Spaß-Musiker. Zwar stehe er immer noch liebend gerne auf der Bühne, doch wichtiger sei ihm seit seiner Genesung das private Glück. „Und wie unwichtig auch der Beruf sein kann, obwohl ich ihn liebe und er meine Leidenschaft ist“, verrät Mickie Krause über seine neuen Prioritäten. Seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder stünden ab jetzt bei ihm an allererster Stelle.

Mickie Krause kann endlich wieder zuversichtlich in die Zukunft sehen, denn seine Krebserkrankung ist Geschichte. (Fotomontage) © RTL & IMAGO/nicepix.world

Deshalb will Krause von nun an auch weniger Konzerte geben. Er erklärt: „Ich habe 25 Jahre Vollgas gegeben. Ich stand wirklich 250 Mal pro Jahr im Schnitt auf der Bühne. Und die Diagnose Blasenkrebs hat mir gesagt: Daran musst du was ändern. Du musst nicht immer Vollgas geben. Du musst nicht immer eine Schippe drauflegen. Du musst nicht das schnellste Pferd im Rennstall sein. Es reicht auch, wenn man mal einen Gang zurückschalten kann.“