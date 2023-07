Prinz Georges Geburtsurkunde gibt Rätsel über Kate Middleton auf

Königliches Rätselraten

Am 22. Juli feiert Prinz George seinen 10. Geburtstag. Ein bemerkenswertes Detail auf seiner Geburtsurkunde wirft jedoch Fragen über seine Mutter Kate Middleton auf.

London – Vor fast zehn Jahren, am 22. Juli 2013, brachte Kate Middleton (41) und Vater Prinz William (41) ihr erstgeborenes Kind und ihren Erben auf die Welt, einen Jungen, den sie Prinz George Alexander Louis nannten. Ihm folgten die jüngeren Geschwister Prinzessin Charlotte im Mai 2015 (8) und Prinz Louis im April 2018 (5). Royals hin oder her, auch Kate und William mussten als frisch gebackene Eltern die entsprechenden Angaben für die Geburtsurkunde ihres Kindes ausfüllen. Eigentlich kein Hexenwerk. Trotzdem sorgt zum 10-jährigen Jubiläum ihres ältesten Sohnes ein Detail auf dem Dokument zur Mutter für Aufsehen.

Statt Herzogin von Cambridge lautet die Angabe im Dokument: Prinzessin des Vereinigten Königreichs

Prinz George kam, wie später auch seine Geschwister, im Lindo Wing des St. Mary‘s Hospital in London zur Welt. Doch entweder hatte die außergewöhnliche Hormonlage die junge Mutter in Träume versinken lassen oder Prinz William baute Luftschlösser für seine Angebetete: Die Berufsbezeichnung der Schwiegertochter König Charles III. (74) gibt jedenfalls Rätsel auf. Kates Beruf wurde mit „Prinzessin des Vereinigten Königreichs“ angegeben. War da jemand besonders hellsichtig oder besonders schlampig?

Obwohl Catherine heute tatsächlich eine echte Prinzessin ist, lautete die korrekte Bezeichnung der Ehefrau des britischen Thronfolgers zum Zeitpunkt von Prinz Georges Geburt: Herzogin von Cambridge. Bei Prinz William kann man das lockerer sehen, er kam immerhin per Geburtsrecht als Prinz zur Welt, obwohl er strenggenommen 2013 auch RAF Hubschrauberpilot hätte angeben können, statt wie in Georges Geburtsurkunde festgeschrieben steht: „Berufsbezeichnung des Vaters: Prinz des Vereinigten Königreichs“.

Die britische Thronfolge nach der Inthronisierung König Charles III. 1. William, Prinz von Wales

2.-4. seine Kinder George, Charlotte und Louis von Wales

5. Harry, Herzog von Sussex

6. sein Sohn Archie Mountbatten-Windsor

7. seine Tochter Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

8. Andrew, Herzog von York

9.-12. seine Töchter Beatrice und Eugenie sowie seine Enkel August und Sienna Elizabeth

13. Edward, Herzog von Edinburgh

14.-15. seine Kinder Louise und James von Edinburgh

16. Anne, Princess Royal

Die Zukunftsvision zu Zeiten von Georges Geburt ist heute Wirklichkeit

Was vermutlich dem Freudentaumel über den Neugeborenen geschuldet ist, wurde für William und Kate erst seit dem Tod von Queen Elizabeth im September 2022 und der Thronbesteigung von König Charles zur Wirklichkeit: Seitdem sind sie hochoffiziell der Prinz und Prinzessin von Wales. Doch zum Zeitpunkt von Prinz Georges Geburt waren sie offiziell Herzog und Herzogin von Cambridge.

Technisch gesehen wurde Kate durch die Heirat mit dem Mitglied des britischen Königshauses zwar keine eigenständige Prinzessin, doch man kann sie mit etwas gutem Willen als Prinzessin an der Seite Prinz Williams bezeichnen. Auch wenn die Gegner es teils als Ironie empfinden, analog dazu darf auch Meghan Markle (41) als Ehefrau Prinz Harrys (der wie Prinz William per Geburtsrecht den Titel Prinz führen darf) die Titel Prinzessin und Herzogin berechtigterweise führen. Nur HRH (Her Royal Highness) darf sie sich nicht nennen, so wollte es die Queen und nur der aktuelle Monarch König Charles könnte diese Tatsache ändern. Verwendete Quellen: express.co.uk

