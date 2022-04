Mike Cees und Michelle Monballijn wieder zusammen: „Liebe war nie weg“

Von: Sarah Wolzen

Mike und Michelle halten an ihrer Ehe fest © RTL

Ab Mittwochabend ist Mike Cees bei „Kampf der Realitystars“ zu sehen. Nun überrascht er mit einem privaten Statement. Nach einer Ehekrise sollen seine Frau Michelle und er wieder zueinander gefunden haben.

Berlin - Am Mittwochabend geht „Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand“ (das sind die Kandidaten) wieder los. Mit dabei und mit größter Spannung erwartet: Mike Cees. In vergangenen Jahr sorgte dieser im „Sommerhaus der Stars“, wo er zusammen mit seiner Frau Michelle Monballjin war, für große Schlagzeilen.

Nach Ehekrise: Mike Cees macht Michelle emotionale Liebeserklärung

Es war viel von toxischer Männlichkeit die Rede, schließlich kontrollierte Mike, mit wem seine Frau sprach und bestimmte, was sie anziehen durfte. Einige Monate nach der Ausstrahlung kam dann die Trennung. Inklusive wochenlanger medialer Schlammschlacht mit öffentlichen Scheidungsandrohungen.

Doch die beiden wollen es wohl noch einmal miteinander versuchen und an ihrer Ehe festhalten. In einem emotionalen Post macht Mike seiner Frau bei Instagram nun eine Liebeserklärung, in der er sich zudem für sein Verhalten entschuldigt. „Ich war sehr emotional und habe den Überblick verloren. Es wurde mir einfach alles zu viel“, so der „Kampf der Realitystars“-Teilnehmer (FAQ: das sind die häufigsten Fragen der RTL2-Zuschauer).

Mike Cees und Michelle Monballjin wollen an ihrer Ehe festhalten

Michelle habe ihn verändert, sensibilisiert und sanfter gemacht, erklärt Mike. Die ganze Schuld an der Ehekrise will er jedoch nicht auf sich nehmen, schließlich habe er sich verleiten lassen und vielen falschen Menschen vertraut und außerdem „gehören aber immer zwei dazu“, ist er überzeugt. „Die Liebe war nie weg“, gesteht er dennoch und darum wollen Michelle und er an ihrer Ehe festhalten.

Bereits vor wenigen Tagen sorgte er für Schlagzeilen, als er im Netz einen Rundumschlag gegen seine Hater startete. „Es gibt Grenzen“, erklärte Mike Cees, der sich nicht länger mobben lassen will. Verwendete Quellen: instagram.com/mikecees_official