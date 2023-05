Milchstau bei Annemarie Eilfeld? „Fühle mich irgendwie krank“

Teilen

Milchstau bei Annemarie Eilfeld? „Fühle mich irgendwie krank“ © IMAGO/Future Image; Screenshot/Instagram/annemarie_eilfeld (Fotomontage)

Die Sängerin Annemarie Eilfeld leidet unter Schmerzen in der Brust. In ihrer Instagram-Story berichtet sie, dass sie einen Milchstau vermutet.

Im August letzten Jahres wurden Annemarie Eilfeld (33) und ihr Partner Tim Sandt Eltern eines kleinen Sohnes. Nachdem die einstige DSDS-Teilnehmerin aufgrund einer Hormonstörung erst wenig Hoffnung hatte, überhaupt auf natürlichem Wege schwanger werden zu können, klappte es schließlich doch.

Auch die Geburt verlief nicht ganz komplikationsfrei, denn es kam bei der Sängerin zu einem vorzeitigen Blasensprung. Trotzdem traten keine Wehen ein. „Die mussten dann künstlich erzeugt werden. Das war schlimm“, berichtete Annemarie Eilfeldt im Interview mit schlager.de. Trotzdem habe sie sich „da stundenlang durchgekämpft“.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

Heute ist der kleine Elian neun Monate alt und bereitet seinen Eltern viel Freude. Wie glücklich Annemarie mit ihrem Mama-Dasein ist, berichtet sie auch immer wieder auf ihrem Instagram-Kanal. Dort können ihre Follower aber auch von den beschwerlichen Seiten der Mutterschaft lesen.

So berichtete die 33.-Jährige kürzlich in einer ihrer Storys, dass sie sich ganz krank fühle. Sie vermutete aufgrund von Schmerzen in der Brust einen Milchstau, „trotz regelmäßigem Anlegen“. Bei diesem unangenehmen Phänomen ist der Milchfluss blockiert, und es kann zu Entzündungen und sogar zu Fieber kommen.

Von ihren Followern bekam die Sängerin viel Zuspruch, für den sie sich später bedankte. „Vielen Dank für eure Tipps“, hieß es in der Story. Sie habe das Gefühl, dass sich die Schmerzen bereits verringert hätten. Am nächsten Tag konnte sie etwas Entwarnung geben: „Geht mir schon besser als gestern - aber ist immer noch nicht wieder 100 Prozent.“