Rosenheim-Cops-Star Thaler: One-Night-Stand wurde zur Liebe ihres Lebens - „So ein langhaariger Musiker“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Karin Thaler mit Ehemann Milos Malesevic, links auf einem Foto aus dem Jahr 2003, rechts auf einem aus dem Jahr 2020. © Lindenthaler/Sven Simon/Imago

„Rosenheim-Cops“-Star Karin Thaler ist seit 30 Jahren in festen Händen. Jetzt spricht sie über ihre verrückte Liebe mit einem Musiker. Diese begann mit einem One-Night-Stand - oder „Three-Night-Stand“.

München - Karin Thaler (56) zählt zu den beliebtesten Stars der „Rosenheim-Cops“. Seit der ersten Folge ist sie bei der ZDF-Serie dabei, spielt dort Marie Hofer, die sozusagen mit ihrem Hof (und der Musikakademie) verheiratet ist. Was viele Fans nicht wissen: Die private Karin Thaler ist seit drei Dekaden in festen Händen, wie tz.de berichtet.

ZDF-„Rosenheim-Cops“-Star Karin Thaler: Seit Jahrzehnten verheiratet mit Milos Malesevic

Thaler ist mit dem Musiker Milos Malesevic (54) verheiratet, schon seit 1997. Über ihr Kennenlernen und ihre Ehe sprach die Schauspielerin jetzt mit Das neue Blatt, veröffentlicht auf liebenswert-magazin.de.

Es begann mit einer Art One-Night-Stand. „Also eigentlich war es sogar ein Three-Night-Stand“, betont sie. „Milos und ich trafen uns in einem Club und es hat sofort gefunkt. Anfangs konnten wir gar nicht die Finger voneinander lassen. Tja, und jetzt lieben wir uns schon seit über 30 Jahren. Das war schon ein bisschen verrückt …“

Seit 30 Jahren verliebt: Karin Thaler und ihr Milos beim Tanzen 2009 bei einem Audi-Event. © Lindenthaler/Imago

Rosenheim-Cops-Star Thaler: One-Night-Stand wurde zur großen Liebe bis heute - „So ein langhaariger Musiker“

Thaler erinnert sich an die gemeinsamen Anfänge: „Milos war ja so ein langhaariger Musiker, wir konnten uns kaum unterhalten, weil mein Englisch so schlecht war. Wir konnten ja anfangs nicht mal richtig streiten wegen der Sprachbarriere. Aber all das war vielleicht genau richtig so für uns.“ Daraus wurde die große Liebe, die seit 30 Jahren geblieben ist - wie auch Malesevic‘ Mähne.

Lesen Sie auch Rainhard Fendrich – alle Infos zum Entertainer Rainhard Fendrich gehört zu den bekanntesten Stars in Österreich und war insbesondere von 1988 bis 1997 auch in Deutschland ausgesprochen erfolgreich. Der Liedermacher ist nicht nur ein sehr guter Sänger, auch als Schauspieler und Moderator begeistert er die Zuschauer. Rainhard Fendrich – alle Infos zum Entertainer Show-Star Freddy Quinn wird 90 - Junge mit Seemanns-Image Mit Sehnsuchtsliedern wie „Junge, komm bald wieder“ war Freddy Quinn einer der größten Unterhaltungsstars im Nachkriegs-Westdeutschland. Als Persönlichkeit blieb er immer geheimnisvoll. Show-Star Freddy Quinn wird 90 - Junge mit Seemanns-Image

Der gebürtige Slowene Milos Malesevic singt laut seiner Homepage bereits von Kindesbeinen an. Er konnte den Angaben zufolge als Komponist und Produzent schon Charterfolge verbuchen, gewann zudem mit der Sängerin Karmen den slowenischen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2003, nahm 2015 an „The Voice Of Germany“ teil.

Sein Herz ist hingegen fest an Karin Thaler verbucht. Sie nennt ihn in dem Interview ihren „Lieblingslebensmensch in einfach allen Bereichen“. Die beiden bereuen übrigens nicht, dass sie kinderlos geblieben sind, unterstreicht Thaler. Wussten Sie, dass Karin Thaler mehrere Schlager-Singles veröffentlicht hat? Erkennen Sie sie auf den alten Fotos? (lin)

Verwendete Quellen: liebenswert-magazin.de, milos-music.de