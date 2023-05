Mimi Fiedler nimmt 12 Kilo ab: Kein Essen mehr vor 13 Uhr

Figur-Geheimnis

Eine spezielle Fasten-Diät half Mimi Fiedler dabei, die Kilos purzeln zu lassen. Nichtsdestotrotz werden ihre Ernährungsgewohnheiten als ungesund kritisiert.

Mimi Fiedler (47) ist bekanntermaßen ein echtes Stehaufmännchen. Die „Tatort“-Darstellerin litt 29 Jahre lang an Alkoholsucht. Seit einem erfolgreichen Entzug 2018 ist sie nüchtern. Allerdings benutzte die Schauspielerin anschließend Essen als Ersatzdroge und nahm an Gewicht zu. „Ich habe erst so richtig angefangen zuzulegen, als ich nüchtern geworden bin. Mein Gehirn ist einfach nicht klar darauf gekommen, dass der gute Tranquilizer weg ist und brauchte Ersatz“, offenbarte sie vor wenigen Tagen in einem Instagram-Post.

Der TV-Star griff das Problem daraufhin direkt an und nahm innerhalb kürzester Zeit zwölf Kilo ab. Dabei half ihr eine Ayurveda-Kur, die Mimi im Januar 2022 auf Sri Lanka machte. Außerdem esse sie seitdem frühestens ab 13 Uhr: „Ich faste. Es funktioniert.“ Auch Sport steht seitdem täglich auf Mimis To-Do-List. Dank ihrer disziplinierten Ernährungs- und Bewegungsroutinen ist die dunkelhaarige Schönheit mittlerweile wieder rank und schlank. Trotzdem muss sie sich im Netz mit Kritik herumschlagen.

Mimi Fiedler: „Es gibt zum Frühstück schon Fleisch“

Auf Instagram veröffentlichte die Autorin nun eine Nachricht, in der ein Fan ihre Lebensweise kritisiert. „Du bist so feingeistig und fein, da sperrt sich etwas anderes in dir und du wirst auf deinem Weg sicher herausfinden, was das ist. Schnitzel und Nutella passen nicht ins Awakening, da ist nur Schrott drin. Auch für deine Seele“, lautete der fragwürdige Kommentar.

In gewohnt sarkastischer Mimi-Manier nahm sie sich den Instagram-User daraufhin zur Brust und verteidigte ihre Entscheidung, wieder Fleisch zu essen. „Stimmt, ich bin sehr feingeistig und ich habe echt darüber nachgedacht. Und ich glaube, ganz tief in mir steckt einfach ein Bauer. Kein Landwirt, sondern ein Bauer, ein richtiger Bauer“, sinnierte sie in einem Video. „Ein Bauer, einer, der sich ab und zu auch gerne mal schlägern würde. Und dieser Bauer, der isst halt gerne Schnitzel.“

Im dazugehörigen Kommentarfeld ging Mimi näher darauf ein, wieso sie sich nicht mehr vegan ernährt. „Über die Frauen in meiner Familie sagt man, dass wir alle mit einer Knarre im Arsch geboren werden – und es gibt zum Frühstück schon Fleisch. Wie soll ich gegen Jahrhunderte von Schnitzeln ankommen? Wie? Ich hab‘ wirklich alles versucht“, schrieb die 47-Jährige.