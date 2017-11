Mimi Fiedler: Der Neue an ihrer Seite ist ein alter Bekannter

Wenige Wochen nach ihrer Trennung von Bernhard Bettermann - die beiden wollten heiraten - schwebt Tatort-Schauspielerin Mimi Fiedler wieder auf Wolke sieben: „Es hat uns voll erwischt“, sagt sie.

Eigentlich wollte sie heiraten. Eigentlich. Doch dann trennte sich Tatort-Schauspielerin Mimi Fiedler (42) ziemlich überraschend von ihrem Verlobten und Kollegen Bernhard Bettermann. (52, In aller Freundschaft) Und jetzt, wenige Wochen nach der Trennung, verkündet Mimi bereits ihr neues Liebesglück. Es ist der Münchner Otto Steiner (54), TV-Produzent und Geschäftsführer bei Constantin Entertainment. Doch vor allem ist er den Münchnern noch als Ex-Vizepräsident und Ex-Vereinsvorsitzender der Löwen in Erinnerung. In der Zeitschrift Bunte sagt er jetzt: „Ja, wir sind ein Paar und freuen uns sehr über unsere wunderbare Beziehung.“

+ Otto Steiner (r.) ist nun mit Mimi Fiedler liiert. © imago sportfotodienst Und auch Mimi Fiedler schwärmt: „Es war von beiden Seiten nicht geplant, aber es hat uns voll erwischt. Wir sind seit Kurzem zusammen und mega happy.“

Mit Schauspieler Bernhard Bettermann war die hübsche Kroatin drei Jahre zusammen. Ende 2016 verkündeten die beiden Publikumslieblinge sogar ihre Verlobung. Doch geheiratet wurde nie. Bettermann gestand kürzlich in einem Interview: „Ich bin gezwungenermaßen wieder Single. Die Trennung tut mir sehr leid.“ Mimi Fiedler hat eine Tochter und war bereits einmal verheiratet und zweimal verlobt. Berndhard Bettermann hat zwei Söhne.

