Mini-Royals lernen Spanisch: Nanny hilft Kate Middleton beim Unterricht

Von: Larissa Glunz

William und Kates Kinder sind in guten Händen: Das Wohl von George, Charlotte und Louis steht bei Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo an erster Stelle. (Fotomontage) © i Images/Imago

Kate Middleton weiß, wie sie ihre Kinder spielerisch für eine andere Sprache begeistern kann. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrer Nanny, die Prinz George und seinen Geschwistern so einige hilfreiche Vokabeln beibringen kann. Im Hause Cambridge ist Spanisch schwer angesagt.

London – „Hola me llamo Jorge“ – So oder so ähnlich klingt es wohl, wenn die Nummer Drei der britischen Thronfolge ihre Sprachkenntnisse unter Beweis stellt. Glücklicherweise haben Prinz George (9) und seine Geschwister eine ganz besondere „Lehrerin“ an ihrer Seite. Ihre Nanny Maria Teresa Turrion Borrallo unterstützt Mama Kate Middleton (40) offenbar fleißig beim Sprachunterricht.

Geheimwaffe der Cambridges: Nanny von George, Charlotte und Louis hat viele Talente

Seit 2014 ist Maria Teresa Turrion Borrallo, die an dem renommierten Norland College in Bath ausgebildet wurde, ein fester Bestandteil von Williams (40) und Kates Familie. Das Kindermädchen kümmert sich liebevoll und dennoch mit einer gewissen Strenge um ihre königlichen Schützlinge und sorgt zudem dafür, dass sie auf ihre späteren royalen Rollen bestens vorbereitet sind. Dass Prinz George, Prinzessin Charlotte (7) und Nesthäkchen Louis (4) trotz ihres jungen Alters eine Fremdsprache erlernen, kann dabei sicherlich nicht schaden, schließlich ist die britische Königsfamilie im Dienst der Krone auf der ganzen Welt unterwegs.

Wenn William und Kates Kindermädchen Maria Teresa Turrion Borrallo zu besonderen Anlässen vor die Kameras tritt, zeigt sie sich in der traditionellen Norland College Uniform. © Justin Tallis/dpa

Schon seit mehreren Jahren sollen die Mini-Royals Vokabeln, Grammatik & Co. lernen. Als gebürtige Spanierin kann Borrallo Kate hierbei unter die Arme greifen. Die Herzogin hatte bereits, so der „Mirror“, bei einem Termin vor ein paar Jahren verraten, dass sowohl Charlotte als auch ihr älterer Bruder Spanisch lernen. Damals verkündete sie zudem stolz, dass George bis Zehn zählen könne, inzwischen dürfte der Urenkel von Queen-Elizabeth II. (96) problemlos ganze Sätze beherrschen.

Neue Schule, neuer Wohnort: William und Kate verlassen London

Auch auf dem Stundenplan von George und Charlotte dürfte mittlerweile die ein oder andere Französisch- oder Spanisch-Stunde auftauchen. In den letzten Jahren hat das Geschwister-Duo die Londoner Thomas‘s Battersea School besucht, in wenigen Wochen werden sie allerdings neue Schulkameraden kennenlernen.

Williams und Kates fünfköpfige Familie wird bald aus dem Kensington-Palast ausziehen und nach Windsor umsiedeln. Auf dem Gelände von Schloss Windsor, der aktuellen Residenz der Queen, wollen die Cambridges wohl das charmante Adelaide Cottage beziehen. Verwendete Quellen: mirror.co.uk