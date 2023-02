„Mir fehlen echt die Worte“: Daniela Katzenberger enttäuscht von Peter Klein

Das Drama in Daniela Katzenbergers Familie spitzt sich zu. Sie äußert sich nun zu den Gerüchten um die Dschungelcamp-Affäre von Peter Klein.

Daniela Katzenberger (36) ist entsetzt über das Fremdgeh-Drama um die Ehe ihrer Mutter Iris Klein (55) und ihres Stiefvaters Peter (63). Peter Klein begleitete Daniela Katzenbergers Mann Lucas Cordalis zum Dschungelcamp-Dreh nach Australien. Dort soll ihr Stiefvater eine Affäre mit der Schauspielerin Yvonne Wolke (41) gehabt haben. Diese war die Begleiterin von Dschungelcamp-Teilnehmerin Djamila Rowe (55). Nun äußert sich Daniela Katzenberger zu dem Drama in ihrer Familie.

In ihrer Instagram Story postete „die Katze“ zunächst einmal nur einen traurigen Smiley mit einer Träne und dazu ein Emoji mit betenden Händen. Doch auf Nachfrage von RTL äußerte sie sich weiter zu dem Ehe-Drama. So erzählte die 36-jähige der Promi-Expertin Steffi Bruggs: „Mir fehlen echt die Worte, wir sind so enttäuscht.“ Erst handelte es sich nur um Gerüchte, doch zuletzt tauchte ein Video von Peter Klein und Yvonne Wolke am Flughafen auf, an dem der Mann von Iris Klein seiner vermeintlichen Affäre den Koffer trug und sich die beiden augenscheinlich sehr gut verstanden.

Daniela Katzenberger ist fassungslos über den Mann ihrer Mutter

Außerdem schrieb die älteste Tochter von Iris Klein bereits vor einigen Tagen in ihrer Instagram Story: „Ich hab seit ein paar Tagen das Gefühl, hier ist die Hölle ausgebrochen. Es passieren echt viele Dinge, die schlimm sind – und extrem belastend.“ Nun wurde ihre Mutter Iris nach einem Notarzteinsatz ins Krankenhaus gebracht. Bisher ist jedoch noch nicht bekannt, ob ihr Gesundheitszustand etwas mit dem Ehe-Drama zu tun hat. Mittlerweile ist Ehemann Lucas Cordalis wieder zurück aus dem Dschungel und kann ihr in dieser schweren Zeit beistehen.