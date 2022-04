„Mir fehlt das Tanzen, mir fehlt Christian“: Michelle ist nach ihrem „Let‘s Dance“-Ausstieg langweilig

„Mir fehlt das Tanzen, mir fehlt Christian“: Michelle ist nach ihrem „Let‘s Dance“-Ausstieg langweilig (Fotomontage) © RTL & Instagram Screenshot

Nach ihrem „Let‘s Dance“-Austritt hat Schlagerstar Michelle zu kämpfen. Wie die Musikerin nun in einer Instagram-Story verriet, vermisse sie das regelmäßige Training und vor allem Profitänzer Christian Polanc.

Köln - Neun Pärchen dürfen sich nach sechs „Let‘s Dance“-Shows noch auf dem Parkett der beliebten Tanz-Produktion beweisen. Und auch wenn sie die Jury Woche für Woche überzeugen konnten, zählen Schlagerstar Michelle (50) und Profitänzer Christian Polanc (43) nicht mehr zu diesen verbleibenden Pärchen. Der Grund: Michelle musste aufgrund gesundheitlicher Beschwerden aus der TV-Produktion ausscheiden - und wird nun von Langeweile geplagt.

Aus von Schlagerstar Michelle bei „Let‘s Dance“

War in den Wochen zuvor noch das Coronavirus für etwaige „Let‘s Dance“-Ausfälle schuld, musste Schlagerstar Michelle die RTL-Show vor Kurzem aus anderen Gründen verlassen. Denn die 50-Jährige leidet unter Rückenproblemen, weshalb Sport laut ärztlicher Anordnung in den kommenden Wochen tabu ist. In einer Videobotschaft gab die 50-Jährige zu, dass sie sich in den Wochen zuvor stets hatte frei-spritzen lassen - damit sie schmerzfrei tanzen könne.

Trotz der Spritzen waren die Schmerzen letztendlich jedoch zu groß gewesen, als dass die Sängerin weiterhin am Training hätte teilnehmen können - schließlich konnte sie sich zeitweise nicht mal mehr bewegen. Für Michelle und ihren Partner kehrte stattdessen ein bereits ausgeschiedenes Pärchen zurück: Autorin Caroline Bosbach und Profitänzer Valentin Lusin, welche in Folge sechs erneut die Show verlassen mussten.

Aufgrund des zuvor wöchentlichen Trainings und der Ablenkung fehlt Schlagerstar Michelle durch ihren „Let‘s Dance“-Ausstieg nun ein wichtiger Teil ihres Lebens. Das gab die 50-Jährige zuletzt via Instagram-Story zu: „Ich wollte euch nur mitteilen, dass mir ein bisschen langweilig ist“, so der Schlagerstar. „Dass ich den Sport und den Tanz tatsächlich vermisse“. Denn normalerweise wäre sie nun beim Training, stünde aufgrund ihres Sport- und Tanzverbots jetzt aber in Alltagsklamotten in der Küche - was für sie total ungewohnt sei. „Mir fehlt das Tanzen, mir fehlt Christian“, resümiert die Sängerin enttäuscht.

Einen Tipp an Fans und Follower hat Michelle trotzdem: „Falls ihr heute keinen guten Tag habt, baut ihn euch einfach so schön wie möglich.“ Einen Ratschlag, den die Schlagersängerin direkt selbst beherzigt - und einen langen Spaziergang macht. Damit die Sehnsucht nach dem Tanzen und der „Let‘s Dance“-Crew nicht ganz so schlimm ist.

