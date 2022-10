„Mir geht es gut!“: „Goodbye Deutschland“-Star Lisha gibt nach extremem Gewichtsverlust Entwarnung

Teilen

Lisha zeigt auf Instagram ihren veränderten Körper. © Instagram/Lisha & Imago

TV-Star Lisha hat viel Gewicht verloren, was ihren Fans Sorgen bereitete. Doch nun gibt die Youtuberin Entwarnung auf Instagram.

Youtuberin Lisha (36) hat einige Kilos verloren und ihre Fans machen sich große Sorgen um sie. Lisha war im „Sommerhaus der Stars“ zusammen mit ihrem Freund und Influencer Lou zu sehen. Die beiden teilen gerne ihr Leben auf Instagram, wobei Lisha rund 500.000 Follower an ihrer Diät teilhaben ließ. Dabei war sie mit dem Abnehmen so erfolgreich, dass die Freude bei einigen Fans in Sorge umschlug. Nun versucht die 36-Jährige, ihre Fans zu beruhigen.

Die Influencerin hat ihre gesamte Ernährung umgestellt. Und Lisha macht zu ihrer Diät auch noch einiges an Sport. Anfangs wog die YouTuberin laut eigener Aussage auf Instagram 76 Kilo und ist mittlerweile nur noch bei 53,5 Kilo – Lisha hat also bereits ganze 22,5 Kilo abgenommen. Doch nun fragen sich ihre Freunde, ob es Lisha gut geht. Diese gib jetzt jedoch über ihre Instagram-Story Entwarnung.

Die Youtuberin fühlt sich wohl in ihrem neuen Körper

Die TV-Bekanntheit postete ein Vorher-Nachher-Bild von sich in ihrer Instagram Story. Auf dem rechten Bild ist die 36-Jährige deutlich schlanker als auf dem linken Foto. Dazu schreibt sie: „76 kg vs. 53,5 kg. Und mir geht es gut!!! Ich hab mich nie wohler in meinem Körper gefühlt und das ist das Wichtigste“. Ob das ihre Fans und Freunde beruhigt, bleibt abzuwarten.