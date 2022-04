„Mir geht‘s richtig dreckig“: Fans sorgen sich um schwangere Jenny Frankhauser

Jenny Frankhauser ist während ihrer Schwangerschaft krank geworden © Instagram: jenny_frankhauser

Jenny Frankhauser gab gerade erst bekannt, schwanger zu sein. Nun meldet sich der Reality-Star krank aus dem Bett und versetzt die Fans damit in Sorge.

Erst vor wenigen Tagen überraschte Jenny Frankhauser (29) ihre Fans mit zuckersüßen Neuigkeiten: Sie erwartet ihr erstes Kind! Keine Frage, dass die Ex-Dschungelcamperin und ihr Partner Steffen König völlig aus dem Häuschen sind. Ihre Baby-Freude wird nun jedoch durch gesundheitliche Probleme getrübt, an denen Jenny leidet. Dabei handelt es sich nicht etwa um gewöhnliche Schwangerschaftsbeschwerden wie Übelkeit, sondern um einen ernsthaften Infekt.

Das besorgniserregende Update zu ihrem Gesundheitszustand teilte Jenny in ihrer Instagram-Story. „Falls ihr euch wundert, warum so wenig von mir kommt...“, betitelte sie ein Foto, das sie krank im Bett zeigt. Doch welche Beschwerden plagen den Reality-Star eigentlich? „Ich habe Fieber, Schüttelfrost, Halsschmerzen, Husten, Kopfschmerzen, das volle Programm“, zählte Jenny auf. Alles Symptome, die auf eine Corona-Erkrankung hindeuten – ein Test erwies sich aber glücklicherweise als negativ.

Jenny Frankhauser: „Keine Ahnung, was ich mir eingefangen habe“

Das Schlimmste daran: Aufgrund ihrer Schwangerschaft darf die TV-Darstellerin keine Schmerzmittel einnehmen, weil diese die Gesundheit ihres Babys gefährden könnten. Umso größer ist deshalb leider auch Jennys Leid. „Keine Ahnung, was ich mir da jetzt eingefangen habe, aber mir geht‘s richtig dreckig“, klagte sie. Dabei war die Schwester von Daniela Katzenberger (35) in den letzten zwei Tagen noch eifrig mit Arbeit beschäftigt und stand für ihre eigene Doku vor der Kamera. Doch unmittelbar nach Ende der Dreharbeiten knockte der Infekt Jenny komplett aus. „Und wie mein Körper eben so ist, hat er wohl die letzten zwei Tage nur funktioniert“, berichtete sie. Seitdem liege sie komplett flach.

Immerhin: Am nächsten Morgen meldete sich Jenny mit positiven Nachrichten bei den Fans: „Was eine Nacht. Aber heute geht es mir ‚etwas‘ besser.“ Auch wenn die Sängerin also noch nicht ganz über den Berg ist, hat sie den schlimmsten Teil ihrer Erkrankung hoffentlich hinter sich. Dann kann sich Jenny wieder voll und ganz auf ihre Schwangerschaft konzentrieren – schließlich ist sie bereits in der 13. Woche. Wir wünschen eine schnelle und gute Besserung!