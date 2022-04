„Mir ging es selten besser“: Danni Büchner genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen

Von: Stella Rüggeberg

Danni Büchner verrät, sie ist mit ihrem Single-Leben vollkommen zufrieden © Instagram/dannibuechner

Danni Büchner scheint aktuell sehr zufrieden mit ihrem Leben zu sein. Das macht sie in ihrer jüngsten Instagramstory deutlich. Dort verrät sie, ihr ginge es selten besser als jetzt.

Mallorca - Danni Büchner scheint kein Glück bei den Männern zu haben. Doch davon lässt sich die Fünffachmutter aber nicht unterkriegen. In ihrer Instagramstory zeigt sich Danni Büchner nun komplett aufgestylt und verrät, dass sie ihr Singleleben in vollen Zügen genießt.

Danni Büchner lässt sich von Schicksalsschlägen nicht unterkriegen

Vor etwa sechs Jahren verstarb ihr Ehemann Jens Büchner (†49). Auch ihre Beziehung zu Ennesto Monté endete in einer öffentlichen Schlammschlacht. Vor wenigen Monaten gab sie ebenfalls die Trennung von Kurzzeit-Lover Sohel Abdoulkhanzadehs bekannt.

Doch von den Schlammschlachten und Schicksalsschlägen lässt Danni sich nicht unterkriegen. Das macht sie in ihrer Instagramstory deutlich. Erst kürzlich ließ sich die 44-Jährige Extensions in die Haare machen und strahlt seitdem in ihrem neuen Look.

Danni Büchner genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen

In der Instagramstory der „Goodbye Deutschland“-Auswanderin teilt sie eine Nachricht eines Fans: „Single sein steht dir sehr gut“. Darauf kommentiert Danni: „Mir ging es selten besser“. Das sieht man ihr auch an!

Vor wenigen Tagen teilte Danni eine Jugendsünde mit ihren Fans. Sie ließ sich mit 18 Jahren ein Delfin-Tattoo stechen. Diese Entscheidung bereut sie aber noch heute. Verwendete Quellen: instagram.com/dannibuechner