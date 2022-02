Melanie Müller verbrennt Foto von Mike: „Mir hat noch nie jemand so wehgetan“

Von: Chiara Kaldenbach

Melanie Müller verbrennt an Valentinstag ein Bild mit ihrem Ex Mike © Instagram Melanie Müller

Wie verletzt Melanie Müller wirklich nach der Trennung ist, zeigt die Schlagersängerin spätestens mit dieser Aktion. Die zweifache Mama verbrennt öffentlich auf Instagram ein Bild mit Ex Mike.

Oschatz - Vierzehn Jahre gingen Melanie Müller (33) und Mike Blümer (55) durch Höhen und Tiefen, bauten sich eine Familie auf und wirkten unzertrennlich. Doch das Liebesglück sollte nicht halten. Im November 2021 gab das Paar ihre Trennung bekannt. Trauer, Tränen und Schmerz kamen in die Öffentlichkeit. Nun, drei Monate später, scheint Melanie Müller, trotz neuen Partners, noch immer zu leiden.

Melanie wirkt verzweifelt wie nie zuvor. Vor der Kamera brach sie erst vor kurzem zusammen, ließ sich in aller Öffentlichkeit ihr Tattoo entfernen und nun verbrennt sie sogar ein Bild, während ihre Fans auf Instagram zuschauen dürfen, tz.de berichtet.

Melanie Müller verliebt sich nach Trennung neu

Fest steht: So eine Aktion in aller Öffentlichkeit kann nicht jeder nachvollziehen, zumal die zweifache Mutter sich bereits wieder mit einer neuen Liebe an ihrer Seite präsentiert.

Gerade einmal zwei Monate ließ sich Melanie Müller mit einer neuen Beziehung Zeit. Der Immobilienkaufmann Andreas Kunz hat es ihr scheinbar angetan. Allerdings nicht so sehr, dass Melanie Müller hinter ihr altes Kapitel mit Mike einen Haken setzen kann oder will. Gerade an Valentinstag möchte der einstige Pornostar ein Zeichen Richtung neues Kapitel setzen. Dummerweise erreicht sie mit dieser Aktion genau das Gegenteil.

Melanie Müller verzweifelt wegen Ex Mike: „Mir hat noch nie jemand so wehgetan.“

Während im Hintergrund „Ich dreh mich nie wieder um“ von Maite Kelly (42) spielt, hält Melanie Müller das Bild ins Feuern. Unter ihren Post schreibt Müller: „Mir hat noch nie jemand so wehgetan.“ Damit hätte wohl niemand gerechnet.

Melanie Müller verbrennt in ihrer Instagramstory ein Bild von ihr und ihrem Ex Mike © Instagram/Melanie Müller

Schließlich kennen Fans Melanie Müller eigentlich als starke und selbstbewusste Frau. Mit ihrer pfiffigen Art eroberte sie die TV-Landschaft und sorgte bei sämtlichen Shows für große Unterhaltung. Was allerdings oft in den Hintergrund rückt: Auch Melanie Müller führt neben der Figur als TV-Persönlichkeit vor der Kamera, ein ganz normales Familienleben als Mutter und (Ex-)Ehefrau.

Dass Melanie Müller schon über ihren Ex hinweg ist, scheint nach dieser Aktion unwahrscheinlich. Ein Bild verbrennen, erinnert eher an einen verzweifelten Teenager, als an eine Frau, die in die Zukunft blickt. Es bleibt zu hoffen, dass Melanie Müller den Schritt in ein neues Kapitel bald schafft.