„Mir liefen die Tränen“: Peter Plate brach bei Rosenstolz-Reunion in Tränen aus

Im Studio ging es bei Rosenstolz auch emotional zu © Ulf Leo Sommer/Olaf Heine/fürste PR/dpa/picture alliance

Rosenstolz sind wieder da! AnNa und Peter Plate standen wieder gemeinsam im Studio. Und dabei wurde es emotional.

Berlin – Rosenstolz-Fans aufgepasst! Das Erfolgsduo AnNa R. (52) und Peter Plate (54) begann seine Karriere vor über drei Jahrzehnten als Underground-Band. 2011 entschlossen sich die beiden Musiker dann dazu, das Projekt Rosenstolz zu beenden. Doch jetzt überraschten AnNa und Peter ihre Anhängerschaft mit einer neuen Single-Ankündigung. Bei dem neuen Rosenstolz-Song handelt es sich um den Titel „Ich tanz allein“ aus dem Musical „Ku’damm 56“.

Bereits 2018 wurde ein bisher unveröffentlichtes Lied von AnNa und Peter präsentiert. Doch nachdem die beiden Stars im Dezember 2021 ein gemeinsames Foto auf Social Media posteten, hofften Fans der Band natürlich, dass das ein Zeichen für ein kommendes Rosenstolz-Comeback war. Und das hat das Duo jetzt tatsächlich verwirklicht! Auf ihrem offiziellen Instagram-Account schreiben sie dazu: „Wir haben Rosenstolz immer sehr geliebt und tun es immer noch.“

Für Peter Plate und AnNa R. war die Rückkehr ins Tonstudio ein emotionaler Moment

Im Interview mit der Bild erzählt Peter Plate von den großen Emotionen, die das Wiedersehen mit seiner langjährigen Bandkollegin AnNa R. im Tonstudio auslöste. „Ab dem Moment, als AnNa ‚JA‘ sagte, war ich wie ferngesteuert: Ich ging in unser Studio und wusste instinktiv, wie das Lied zu klingen hat. Als ich sie dann hab singen hören, liefen mir natürlich die Tränen“, beschreibt er den Arbeitsprozess. Auch nach vielen Jahren sind Rosenstolz also noch ein großartiges Team.

Dürfen Fans also auf ein neues Album des Duos hoffen? Leider nicht, denn auf ihrem Instagram-Account kündigte die Band bereits an: „Der Song ‚Ich tanz allein’ ist eine einmalige Ausnahme, ein Besuch in der Vergangenheit und ein Dankeschön an das wunderbarste Publikum der Welt.“ Im Gespräch mit der Boulevardzeitung wiederholt Peter diese Aussage: „Der Ausflug in die Sonne in diesen dunklen Zeiten wird ein einmaliger sein.“