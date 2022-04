Mirco Nontschew: So erfuhr Bully Herbig vom Tod des Comedians

Die Stars der 3. Staffel von „LOL: Last One Laughing“: Axel Stein, Christoph Maria Herbst, Michael Bully Herbig, Abdelkarim, Hazel Brugger, Michelle Hunziker (hintere Reihe von links), Palina Rojinski, Carolin Kebekus, Mirco Nontschew, Anke Engelke und Olaf Schubert (untere Reihe von links). © Amazon Prime Video/Frank Zauritz

Die letzte Nachricht, die Michael „Bully“ Herbig seinem „LOL: Last One Laughing“-Star Mirco Nontschew auf die Mailbox sprach, blieb unbeantwortet.

München – Fast fünf Monate sind seit dem Tod von Mirco Nontschew vergangen. Seitdem die 3. Staffel von „LOL: Last One Laughing“ am 14. April bei Amazon Prime Video gestartet ist, können sich die Fans noch mal am Talent des Star-Komikers erfreuen. Aber natürlich bringt der „LOL“-Start auch traurige Erinnerungen mit sich. Gastgeber Michael „Bully“ Herbig lässt im RTL-Interview den Moment Revue passieren, als Mirco Nontschews Tod für ihn traurige Gewissheit wurde.

Michael „Bully“ Herbig versuchte nach dem „LOL“-Dreh, Mirco Nontschew anzurufen, konnte den Comedian aber nicht erreichen. „Er hat dann nicht zurückgerufen und das Wochenende darauf, also vier, fünf Tage später, hab ich die Nachricht bekommen“, so Herbig gegenüber RTL. Trotz der Trauer um Mirco Nontschew ist Michael „Bully“ Herbig jedoch froh, dass der Comedy-Star nicht aus der aktuellen „LOL“-Staffel, die Nontschew gewidmet ist, herausgeschnitten wurde. „Ich finde, er hat so eine gute Show da wieder abgeliefert, dass die Leute das sehen müssen.“