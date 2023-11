Also doch: Mischa Mayer liebt Bachelor-Babe Samantha Abdul

Drucken Teilen

Mischa Mayer datet Samantha Abdul © Instagram: Mischa Mayer/Samantha Abdul

Die beiden Reality-Stars haben endlich offiziell ihre Beziehung bestätigt! Mischa hat sogar schon Samanthas Sohn kennengelernt...

Köln - Viele Reality-TV-Fans hatten es schon lange vermutet, jetzt macht es die ehemalige „Bachelor in Paradise”-Kandidatin Samantha Abdul (31) offiziell: Sie ist mit „Love Island”-Hottie Mischa Mayer (29) zusammen! Vor einigen Tagen heizte das Paar die Gerüchteküche ordentlich auf als bekannt wurde, dass die beiden zeitgleich in die Türkei gereist waren. Die zahlreichen Spekulationen ihrer Social Media Follower ließen die beiden Influencer erstmal unkommentiert. Doch jetzt haben Mischa und Sam endlich ihre Beziehung bestätigt! In einem Interview mit der „Bild” verriet Samantha mehr über ihre Liebe zu Mischa. „Ja, so ist es. Es hat vor einigen Wochen gefunkt. Und zwar nicht zu knapp“, verriet der Reality-TV-Star. Mischa fügte hinzu, dass die beiden schon lange über Social Media Kontakt hatten, bis sich sich dann endlich im Frühjahr zum ersten Mal auf Teneriffa persönlich trafen. Der 29-Jährige war damals für die neue „Love Island“-Staffel auf der Insel, Influencerin Sam war ebenfalls aus beruflichen Gründen vor Ort.

Verkuppelt von Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Die beiden Reality-TV-Stars fanden jedoch nicht von allein zueinander, sondern wurden von Jimi Blue Ochsenknecht (29) und seiner Freundin Yeliz Koc (27) miteinander verkuppelt! „Die haben uns den letzten Push gegeben. [...] Ich hatte mich mit Jimi verabredet. Sam kennt seine Freundin Yeliz gut“, erinnerte sich Mischa. Die beiden Turteltauben trafen sich daraufhin mit Jimi Blue und Yeliz auf ein Doppeldate - der Beginn einer romantischen Lovestory.

„Mischa ist einfach zuckersüß, auch mit meinem Kleinen. Er versteht sich super mit meinem Sohn Ilja“, schwärmt die 31-Jährige über ihren neuen Freund. Die Influencerin verriet, dass es nicht leicht ist, als Single-Mama den richtigen Mann zu finden. Mit Mischa hat sie nun endlich den Mann an ihrer Seite, der sie glücklich macht. Der „Love Island“ betonte schon in 2019 immer wieder, dass er ein Familienmensch ist und die richtige Frau sucht, um eigenen Nachwuchs zu bekommen. Scheint so, als hätten sich die richtigen gefunden!