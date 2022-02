„Miss Germany“ 2022: Siegerin Domitila Barros stellt neuen Rekord auf

Teilen

Domitila Barros setzte sich gegen zehn Konkurrentinnen durch: Der neuen „Miss Germany“ liegen die Trendthemen Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit am Herzen.

Rust - Deutschland hat eine neue „Miss Germany“: Am Samstag (19. Februar) wählten Jury und Publikum Domitila Barros zur schönsten Frau des Landes. Doch dass Domitila noch viel mehr kann, bewies sie im Finale. Die neue „Miss Germany“ setzt sich für die Themen soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz ein.

Neuer Rekord bei „Miss Germany“: Domitila Barros ist älteste Siegerin

Domitila Barros wuchs in einer brasilianischen Favela namens „Schusslinie“ auf und brachte Straßenkindern dort das Lesen und Schreiben bei. Mittlerweile setzt sich die Berlinerin für Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit ein. Dieses Engagement verschaffte ihr im Finale zur „Miss Germany“-Wahl den Titel.

Und: Die Unternehmerin stellt sogar einen neuen Rekord auf. Mit 37-Jahren ist sie die älteste Gewinnerin, die jemals am Wettbewerb teilnahm - damit übertrifft sie sogar ihre Vorgängerin Leonie von Hase, die 2020 mit 35-Jahren die älteste „Miss Germany“ wurde.

„Miss Germany“ 2022: Siegerin setzt sich für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz ein

Domitila Barros wurde zur „Miss Germany“ 2022 gekürt. © Eibner-Pressefoto / Imago

Sich selbst beschreibt die 37-Jährige als Sozialunternehmerin, Schauspielerin, Model und „Social Media Greenfluencerin“, wie sie auf der offiziellen Website der „Miss Germany“-Wahl schreibt. Ihre Themen wolle sie „cooler, vielleicht sogar ein bisschen sexier machen“, sagte sie auf der Bühne im Europapark im badischen Rust. Dafür nutze sie vor allem soziale Medien. „Die Leute, die ich erreichen möchte, lesen nicht alle Zeitungsartikel - aber die scrollen“, sagte Domitila.

Im Finale konnte sie sich gegen zehn Mittstreiterinnen durchsetzen und die Jury aus Frauke Ludowig, Laura Wontorra, Schauspieler Hardy Krüger jr. und Uwe Ochsenknecht überzeugen. Juror Uwe Ochsenknecht huldigte den Frauen ganz allgemein. Er sei bei vier Geburten dabei gewesen, sagte der 66-jährige Schauspieler. „Spätestens dann weiß man, wer das starke Geschlecht wirklich ist.“ Zuschauer konnten die Wahl, die dieses Jahr unter dem Motto „The Female Celebration“ stand, im Live-Stream auf dem Streaming-Portal Twitch verfolgen und mit entscheiden.

Lesen Sie auch Foden-Fight: Mutter von Fußballer Backstage von Mann verprügelt - am Ende des Videos fliegt ein Feuerlöscher Phil Foden hatte einen schlimmen Abend. Erst verlor Manchester City gegen die Tottenham Hotspurs, dann wurde seine Mutter Backstage verprügelt. Foden-Fight: Mutter von Fußballer Backstage von Mann verprügelt - am Ende des Videos fliegt ein Feuerlöscher „Immer wieder sonntags“: Wegen Riesen-Veränderung hat Stefan Mross „Pipi in den Augen“ Bei der Kult-Sendung „Immer wieder sonntags“ gibt es bald eine Veränderung: Die Musikshow bekommt eine neue Kulisse. Moderator Stefan Mross ist begeistert. „Immer wieder sonntags“: Wegen Riesen-Veränderung hat Stefan Mross „Pipi in den Augen“

Domitila Barros wird im Europapark zur neuen „Miss Germany“ gekürt

„Miss Germany“ präsentiert sich seit einigen Jahren in neuem Licht: Statt um Bikini-Auftritte vor männlich dominierten Jurys stehen jetzt die „Missionen“ der Bewerberinnen im Fokus. So schaffte es zum ersten Mal auch eine Transfrau ins Finale des Schönheitswettbewerbs.

Siegerin Domitila Barros kann ihr Glück kaum fassen: Nach der Kür sackte sie in Tränen auf der Bühne zusammen. Die anderen Kandidatinnen eilten zu ihr und halfen ihr wieder auf die Beine. Auch auf Instagram teilte sie ihre Freude mit ihren Followern: „We are the movement! @missgermany_official 2022 Ich liebe euch“. (sf/ dpa)

Neben der „Miss Germany“-Wahl findet in Rust auch die Kult-Sendung „Immer wieder sonntags“ statt. Doch dieses Jahr gibt es eine große Veränderung für die ARD-Sendung.