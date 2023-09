Mit 52 Single: „Das große Backen“-Star Bettina Schliephake-Burchardt verrät Gründe für Liebes-Aus

Von: Diane Kofer

Teilen

Bettina Schliephake-Burchardt ist aktuell als Jurorin bei „Das große Backen“ zu sehen. Jetzt meldet sie sich mit News aus dem Privatleben: Sie verrät, warum ihre Beziehung gescheitert ist.

Hamburg – Am Mittwoch (30. August 2023) meldete sich „Das große Backen“ bei Sat.1 zurück. Zwar gibt es einen neuen Sendeplatz zur Primetime – doch was die Besetzung angeht, ist alles beim Alten. Neben Moderatorin Enie van de Meiklokjes (49) ist auch Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt (52) wieder als Jurorin am Start. In einem Interview gab sie sich jetzt selten privat und sprach auch über das Liebes-Aus mit ihrem Ex Jan.

Ehe-Aus schon vor sechs Jahren: Bettina Schliephake-Burchardt spricht über Hintergründe

Im Gespräch mit Bunte erzählte die 52-Jährige jetzt, dass sie schon seit sechs Jahren getrennt ist. Weil sie sich mit Details zu ihrem Privatleben in der Regel eher zurückhält, hat sie auch das Ende ihrer Beziehung nie intensiv thematisiert. Nach 23 Jahren Beziehung hätten sie und ihr Ex-Mann Jan Burchardt aber beschlossen, getrennte Wege zu gehen.

Bettina Schliephake-Burchardt weiß genau, warum sie ihre Liebe nicht retten konnte. „Wenn man so jung heiratet, kann es passieren, dass man sich einfach irgendwann auseinanderlebt. Bei uns war das zumindest der Fall“, schilderte sie. Böses Blut fließt zwischen den Ex-Partnern aber nicht. Die Entscheidung sei gemeinsam getroffen worden und immerhin haben die zwei auch einen gemeinsamen Sohn.

Bettina Schliephake-Burchardt ist Jurorin bei „Das große Backen“ und gerade wieder im TV zu sehen – privat ist sie seit sechs Jahren Single. © Screenshot: Bettys Backtipps/ Sat.1; Das große Backen/ Sat.1 (Fotomontage)

Eine neue Liebe schließt die Buchautorin nicht aus – ist aber nicht zwingend auf der Suche. „Ich bin glücklich Single“, betonte sie. Wichtig sei aber: Ein neuer Partner muss auf gutes Essen und Genuss stehen – denn das gehört zu Bettina Schliephake-Burchardts Leben einfach dazu, wie sie bei „Das große Backen“ immer wieder beweist. In der Quotenschlacht mit der Bachelorette und ProSieben schnitt die erste Folge des Sat.1-Formats gut ab. Verwendete Quellen: Bunte