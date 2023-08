„Beeindruckend für 53“ - Fans sprachlos von Claudia Schiffers Topform

Teilen

Das ehemalige Supermodel Claudia Schiffer feierte am vergangenen Freitag den 53. Geburtstag im malerischen Griechenland – und begeistert ihre Fans mit ihrer Figur.

Griechenland – Claudia Schiffer (53), die eigentlich mit ihrer Familie in London lebt, gewährte ihren Followern ganz private Einblicke in ihre Geburtstagsfeier, die im „griechischen Paradies“ stattfand. Dazu veröffentlichte Schiffer drei Fotos und einen Video-Clip auf Instagram.

Ein ganz besonderer Gast auf Claudia Schiffers Party

Zu sehen ist ein schokoladiger Geburtstags-Gugelhupf, der mit weißen Kerzen und einem „Happy Birthday“-Schriftzug versehen war. Ebenso zu sehen ist ein festlich gedeckter Tisch vor einem Hintergrund aus goldenen Luftballons.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

In einem farbenfrohen Bikini, mit weißer Sonnenbrille und mit offenen Haaren zeigte sie sich zudem von ihrer natürlichsten Seite. In einem kurzen Video sorgte ein Schmetterling für Begeisterung, als er zunächst auf ihrer Hand landete und dann wieder davonflatterte. Schiffer kommentierte dies mit den Worten: „Mit einem besonderen Freund, der mir zum Geburtstag in Griechenland gratuliert hat.“

Fans staunen: „Beeindruckend für 53!“

Doch vor allem die Figur des ehemaligen Supermodels brachte die Fans zum Staunen. Der Post der trainierten 53-Jährigen hatte bereits am Sonntagabend über 90.000 Likes gesammelt. Einige schrieben begeisterte Kommentare: „Beeindruckend für 53!“, postete etwa ein User. Ein weiterer User staunte: „Du siehst so toll aus!“ und „So sieht sie jetzt aus? Wow!“.

Mit einem weiteren Video enthüllte sie aber auch, dass der schokoladige Kuchen auf den Bildern nicht die einzige süße Versuchung auf der Geburtstagsfeier war. Ein sahniger Kuchen mit Erdbeeren und Heidelbeeren als Topping wurde ebenfalls präsentiert. In diesem Video trug Claudia Schiffer ein elegantes Sommerkleid mit buntem Hippie-Print und perfekt gestylten Beach Waves. Ihr Kommentar dazu lautete: „Ich habe mir heute etwas gegönnt. Vielen Dank für die vielen Geburtstagswünsche!“ Auch TV-Liebling Daniela Katzenberger (36) setzte ihre Figur jüngst gekonnt in Szene. Verwendete Quellen: Instagram