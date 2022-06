Mit 68: Puhdys-Schlagzeuger Klaus Scharfschwerdt an Lungenkrebs gestorben

Teilen

Fans trauern um Klaus Scharfschwerdt. Der ehemalige Schlagzeuger der Band Puhdys starb an den Folgen seiner Krebserkrankung. Seine Bandkollegen, Freunde und Familie trauern um ihn. (Fotomontage) © IMAGO/Kai Horstmann & IMAGO/VIADATA

Fans trauern um Klaus Scharfschwerdt. Der ehemalige Schlagzeuger der Band Puhdys starb an den Folgen seiner Krebserkrankung. Seine Bandkollegen, Freunde und Familie trauern um ihn.

Großer Schock für Fans der Puhdys! Der Schlagzeuger der Band verstarb am Freitag in einer Berliner Klinik mit 68 Jahren. Das verrät Musiker Hans Wintoch, mit dem Klaus die Band „Scharfschwerdts Neuland“ gründete, der Bild-Zeitung. Eigentlich wollte die Band im Herbst nochmal im Osten auf Tour gehen. Klaus starb an den Folgen von Lungenkrebs. Auch seine ehemaligen Bandkollegen sind schockiert.

Dieter „Quaster“ Hertrampf sagt: „Klaus war doch der Jüngste von uns Puhdys, hatte eigentlich die Option, als Letzter zu gehen. Jetzt ist er der zweite Puhdy, den es nicht mehr gibt. Ich bin fassungslos und in Gedanken bei seiner Frau und seinem Sohn.“ Wie Dieter bereits erwähnte, ist Klaus nicht der erste Puhdys, der verstirbt. In 2020 verstarb bereits Bassist Harry Jeske im Alter von 82.

Die Puhdys: Die DDR-Kultband trauert um Klaus Scharfschwerdt © Franke/dpa

Ex-Puhdys-Schlagzeuger Klaus Scharfschwerdt: Musiker und Familienvater

Der Schlagzeuger hinterlässt nicht nur seine Musiker-Kollegen, sondern auch seine Familie. Zurück bleiben seine Frau Gabi und sein Sohn Nick. Mit den Puhdys begann er bereits 1979 zu spielen. Zuvor musiziert er schon für Prinzip oder Stern Meissen.