Mit 73 Jahren: G. G. Anderson plant ersten Beauty-Eingriff seines Lebens

Von: Jonas Erbas

An Schlagerstar G. G. Anderson ist „noch alles echt“, doch der 73-Jährige möchte sich demnächst unters Messer legen – mit gutem Grund.

Eschwege – Obwohl G. G. Anderson (73) seit Jahrzehnten zu den namhaftesten Schlagerstars des Landes zählt, ist der „Mama Lorraine“-Interpret in all der Zeit bodenständig geblieben. So enthüllte der 73-Jährige jüngst, wie wenig Rente er wirklich bekommt. Nun legt er auch Details zu seinem Gesundheitszustand offen.

Erster Beauty-Eingriff mit 73: Darum legt sich G. G. Anderson bald unters Messer

Dieser sorgte zuletzt vor allem an Weihnachten 2021 für Sorgen: Damals hatte G. G. Anderson mit einer Lähmung seiner rechten Gesichtshälfte zu kämpfen, die über mehrere Monate anhielt – und trotz zeitweiliger Therapie bleibende Schäden nach sich zog: „Meine Gesichtslähmung ist zwar zurückgegangen, allerdings ist mein linkes Auge etwas kleiner als das rechte geblieben. Das sieht natürlich nicht so vorteilhaft aus“, so der Schlagerstar bei bild.de.

Den kleinen Makel wolle er nun beheben lassen: „Da ich im Alter nicht als Karl-Dall-Double durchgehen will, habe ich mich zu einer Schönheitsoperation entschieden.“ Es wäre sein erster Beauty-Eingriff überhaupt – denn: „An mir ist noch alles echt! Bisher habe ich eine Schönheitsoperation nicht für nötig gehalten, weil ich mich für 73 noch als attraktives Kerlchen halte“, verrät der gebürtige Hesse.

Um die Folgen einer Gesichtslähmung zu kaschieren, legt sich G. G. Anderson bald unters Messer © Andreas Weihs/Imago

Für den Arzt sei der Eingriff zwar „reine Routine“, dennoch mache sich G. G. Anderson „jetzt schon in die Hosen vor Angst“. Auf dem OP-Tisch steht ihm eine vergleichsweise unspektakuläre Prozedur bevor. Bei dieser soll dann ein Stückchen Haut vom Oberlid weggeschnitten werden. Auf Genesungswünsche manch prominenter Kollegen wird er danach vermutlich vergeblich warten – zuletzt zeigte sich G. G. Anderson nämlich enttäuscht von Andrea Berg (57) und Helene Fischer (39). Verwendete Quellen: bild.de