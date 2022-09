„Mit Armen und Beinen gezuckt“: Sorge um Baby beschert Gülcan Kamps schlaflose Nacht

Kein Auge zu getan

Besorgte Mama: Gülcan Kamps Baby hat die ganze Nacht mit Armen und Beinen gezuckt. Die Viva-Moderation hat aber eine Idee, was mit ihrem Mäuschen los ist.

Meerbusch – Gülcan Kamps (39) hat eine schlaflose Nacht hinter sich. Grund dafür ist die Sorge um ihr 9 Monate altes Baby, das seit dem Abend bis in die Nacht heftig mit Armen und Beinen gezuckt hat. Die Viva-Moderatorin teilt ihre Sorge mit ihren Instagram-Followern und hat auch eine Idee, was zu den ruckartigen Bewegungen geführt haben könnte. „Mein Kind hat überhaupt nicht geschlafen“, berichtet Gülcan völlig übermüdet in ihrer Story. Es habe beim Einschlafen ganz stark mit Armen und Beinen gezuckt und die frisch gebackene Mama habe sich gefragt, was mit ihrem Mäuschen los sei.

Solch ruckartige Bewegungen von ihrem Sprössling kannte die 39-Jährige noch nicht – kein Wunder, dass dann auch die Mama kein Auge zutun kann. Am nächsten Morgen berichtet die besorgte Gülcan aber in ihrer Instagram-Story, dass sie des Rätsels Lösung habe. Ein koffeinhaltiger Kaffee soll schuld daran sein: „Wir waren am Mittag in einem Restaurant, wo ich mir einen koffeinfreien Kaffee bestellt habe, weil ich ja nach wie vor noch stille“, erklärt die besorgte Mutter.

„Das ist meine Erklärung dafür“: Gülcan Kamp trank versehentlich koffeinhaltigen Kaffee

Doch dann wurde das TV-Gesicht stutzig, als zwei genau gleich aussehende Kaffees auf dem Tisch standen – ein koffeinfreier und ein normaler Cappuccino. Nach mehrfacher Nachfrage, ob ihr Kaffee auch wirklich koffeinfrei sei, genoss Gülcan ihr Heißgetränk und war überrascht: „Ich habe meinen Kaffee getrunken und habe gedacht, der schmeckt aber ziemlich gut für einen koffeinfreien“.

Jetzt ist die Moderatorin sicher, dass sie den falschen Kaffee zu fassen gekriegt hat und die Arme und Beine ihres Babys aus diesem Grund gezuckt haben: „Das ist meine Erklärung dafür, dass mein Mäuschen bis nachts um eins nicht schlafen konnte“. Kann das aber wirklich sein? Dr. Christoph Specht – Allgemeinmediziner und Medizinjournalist – erklärt auf Nachfrage von RTL, dass es durchaus möglich sei. Babys können Koffein noch nicht so gut abbauen wie Erwachsene. Aber Koffein während des Stillens sei, laut Dr. Christoph Specht, dennoch ok. Also kann Gülcan aufatmen - ihr Mäuschen wird sicherlich wieder ruhig einschlafen können.