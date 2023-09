Junger Fan überrumpelt Helene Fischer bei „Rausch“-Tour mit Baby-Frage: So reagiert die Schlagerqueen

Von: Diane Kofer

Schlagersängerin Helene Fischer hält ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit. Als ein junger Fan sie auf ihr Baby anspricht, lässt sie sich überraschend viele Details entlocken.

Wien – Helene Fischer (39) ist nach ihrer Verletzungspause zurück auf der Bühne und hat die Fans bei ihren „Rausch“-Konzerten schon mit einigen Neuigkeiten überrascht. Ihr Leben abseits der Bühne hält die Musikerin in der Regel aber privat – doch ein junger Fan nutzte die Gelegenheit und sprach die Mutter einer Tochter auf der Bühne auf ihr Baby an. Die freche Fan-Frage wurde tatsächlich mit einer sehr privaten Antwort belohnt.

Superselten! Helene Fischer spricht bei Konzert über ihre Tochter

Nach ihrem Konzert-Marathon in Köln ging es für die 39-Jährige weiter nach Österreich. In der Wiener Stadthalle gab sie auch am Dienstagabend eine Show und nutze die Atempausen zwischen ihren Performances insbesondere für Gespräche und Interaktionen mit ihrem Publikum – ließ sich sogar zum Vodka-Shots trinken hinreißen. Die 11-jährige Leni aus Tirol erregte die Aufmerksamkeit der Schlagerqueen, indem sie einen roten Hut auf die Bühne war. Laut einem Bericht des österreichischen Medienunternehmens OE24 schob die Schülerin dann eine ziemlich freche Frage hinterher.

„Wie geht es deinem Baby?“, wollte Leni von Helene Fischer wissen. Etwas überrumpelt plauderte die Musikerin dann tatsächlich wild drauf los und ließ sich so viele Details wie noch nie über ihre Tochter entlocken. „Dem Baby geht es hervorragend“, betonte sie und gab sogar noch weitere ziemlich private Einblicke ins Familienleben: „Eine ganz kleine, süße Maus ist das mittlerweile schon geworden. Wir sind sehr, sehr glücklich.“

Große Pläne: Helene Fischer möchte viele weitere Kinder

Für die kecke Frage wurde der kleine Fan sogar doppelt belohnt. Neben den privaten Infos gab es noch ein Foto mit Helene Fischer auf der Bühne dazu. Allerdings hat sich der Schlagerstar auch schon bei den vorherigen Konzerten zu der ein oder anderen privaten Aussage hinreißen lassen. So verriet die „Atemlos“-Interpretin ihren Besuchern auch, dass sie sich eine große Familie mit ihrem Partner Thomas Seitel (38) wünscht.

Als sie eine Gruppe von Kindern auf die Bühne holte, schwärmte sie: „Oje, ist das schön. So habe ich es gern." Daraufhin fügte sie verdächtig hinzu: „Wir arbeiten darauf hin." Scheint also ganz, als wäre die Familienplanung mit ihrer mittlerweile fast zwei Jahre alten Tochter längst nicht abgeschlossen. Für einen lustigen Moment sorgte Helene Fischer bei einem Konzert außerdem, als sie ihren Text vergaß und ziemlich cool darauf reagierte.