Mit Bonbon-Imperium: So wollte Meghan Markle vor Prinz Harry reich werden

Von: Annemarie Göbbel

Meghan Markle wollte schon vor der Hochzeit mit Prinz Harry Millionen scheffeln. Ausgerechnet Süßigkeiten sollten sie reich machen. Der Drops ist noch nicht gelutscht.

Montecito – Der Lifestyle von Meghan Markle (42) ist durchaus gesund zu nennen. Sie praktiziert Yoga und geht in den Hügeln Montecitos wandern und täglich mit dem Hund an die frische Luft. Das war offenbar nicht immer so. Dokumente, die TMZ.com vorliegen, ist zu entnehmen, dass die Herzogin von Sussex im Jahr 2012 mit einer Geschäftsidee für Lollis und Drops durchstarten wollte.

Unter dem Marken-Namen „Lali“ wollten sich die ehemalige Suits-Darstellerinnen mit ihren Freundinnen die Rechte an ihrem süßen Traum sichern. Eine eigene Linie bestehend aus Dauerlutschern und Bonbons sollte der Anfang ihrer Süßigkeiten-Karriere sein. Der Einsatz zeugt vom unternehmerischen Geist der stets superschlanken Amerikanerin. Wer den Hollywood-Fantasy-Streifen mit Johnny Depp, „Charlie und die Schokoladenfabrik“, vor sich sieht, dürfte Meghans Vision erfasst haben.

Doch das Schicksal wollte offenbar, dass Meghan ihren seelenverwandten Prinz Harry (39) kennenlernen und heiraten sollte. Doch dazu musste sie erst einmal bekannter werden, damit sich die beiden im Dunstkreis ihrer Bekannten vorgestellt werden konnten. Statt sich dauerhaft mit Lollis zu befassen, wurde die Darstellung der Rachel in der Serie „Suits“, bei der Meghan seit 2011 mitwirkte, immer ernstzunehmender.

So lernten Meghan und Harry sich kennen Das Paar traf sich zum ersten Mal im Sommer 2016 im Dean Street Townhouse von Soho House in London. Sie wurden sich von einer gemeinsamen Freundin, Violet von Westenholz (40), vorgestellt, nachdem Harry Meghan in einem ihrer Instagram-Posts gesehen hatte, der sein Herz offenbar hatte höher schlagen lassen.

Inzwischen genießt Meghan Markle das süße Leben an Prinz Harrys Seite

Zwei Jahre nach der Markenanmeldung von „Lali“ war nichts weiter passiert und damit geriet die süße Episode in Vergessenheit. Doch in aller Theorie könnte Meghan ihren amerikanischen Traum jederzeit wiederbeleben, wenn sie sich mit ihren Mitstreiterinnen einig wird.

Meghan Markle sah vor der Hochzeit mit Prinz Harry eine süße Zukunft in der Bonbon-Branche voraus (Fotomontage). © Stephen Lock/Imago & Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Doch bisher reicht Meghan offenbar das süße Leben an der Seite des Ex-Royals und als Mutter zweier putziger Kinder in der Luxus-Villa in Montecito. Ein Insider des amerikanischen „People“-Magazin hatte früh ausgeplauderte, dass das junge Paar jede freie Minute zusammen verbringen wollte. Stadt-Ausflüge in London, gemeinsame Urlaube – wo Meghan war, wollte auch Harry sein. Aus Meghans Fantasy-Film im Süßigkeiten-Rausch ist inzwischen die Verspottung der Sussexes in einer Fantasy-Serie geworden, doch Träumen ist immer erlaubt. Verwendete Quellen: mirror.co.uk, tmz.com