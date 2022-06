„Mit dem großen Schatz“: Patricia Kelly und Ross Antony drehen gemeinsames Projekt in Wien

Teilen

Ross Antony und Patricia Kelly arbeiten zusammen an einem geheimen Dreh... (Fotomontage) © Screenshot/Instagram/Ross Antony/Patricia Kelly

Schlagerfans dürfen jetzt gespannt sein! Patricia Kelly und Ross Antony sind gemeinsam in Wien und lassen durchblicken, dass sie ein ganz besonderes Projekt zusammen planen.

Auf Instagram postete Patricia Kelly ein Bild, das sie gemeinsam mit ihrem Schlagerkollegen Ross Antony zeigt. Offenbar haben sich die beiden für einen geheimen Dreh in Wien getroffen. Worum es dabei geht, ist noch streng geheim! Ihren Post versah die Schlagersängerin mit warmen Worten: „Mit dem großen Schatz. Love you! Wir drehen gerade gemeinsam in Wien.“

Was jedoch deutlich zu erkennen ist, ist die Freude der beiden. Arm in Arm und über beide Ohren strahlend posieren sie für die Kamera. Auf den Beitrag reagierte Ross Antony vielen roten Herzemojis. Wie viel Spaß die beiden haben, ist auch für die Fans deutlich zu erkennen. Eine Nutzerin kommentierte: „Ihr strahlt um die Wette!“ Ein anderer Fan schrieb: „Euch eine Menge Spaß und genießt die Zeit!“

Patricia Kelly und Ross Antony drehen vor bezaubernder Kulisse

Für ihr Foto posieren die beiden Schlagerstars vor dem Schloss Schönbrunn. Diese Kulisse kann glatt mit Hollywood mithalten. Auch der ehemalige Bro‘Sis-Sänger postete ein Bild auf Instagram und hielt das Geschehen mit folgenden Worten fest: „Dreh mit meiner bezaubernden Patricia Kelly in Schönbrunn. Es wird toll, witzig und dem Wetter zufolge sehr, sehr heiß.“ Für die Fans steigt die Spannung - was haben die beiden vor?