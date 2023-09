Erstes Wiedersehen nach Trennung: Hat Anna-Carina Woitschack Angst vor Festival-Auftritt mit Ex Stefan Mross?

Von: Diane Kofer

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross sind seit Ende 2022 kein Paar mehr. Jetzt treffen sie zum ersten Mal wieder öffentlich aufeinander. Die Sängerin verrät, wie das ablaufen wird.

Legden – Ein Schlagerfestival im Münsterland wirbt schon seit Monaten mit Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47). Jetzt steht der große Tag kurz bevor und die Ex-Partner werden sich beim Auftritt am 2. September 2023 mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Gelände der Veranstaltung über den Weg laufen. Anna-Carina Woitschack verriet jetzt, wie es ihr damit geht und wie ein Zusammentreffen ablaufen würde.

„Seitdem nicht wiedergetroffen“: So wird Anna-Carina Woitschack auf Stefan Mross reagieren

Ende des vergangenen Jahres mussten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bekannt geben, dass ihre Beziehung gescheitert ist. Das einstige Traumpaar der Schlagerbranche hat daraufhin auch die gemeinsame Tour gecancelt. Die 30-Jährige betonte vor wenigen Tagen sogar: Sie hat weder zu ihrem Ex Stefan Mross noch zu dessen neuer Partnerin – ihrer ehemals guten Freundin Eva Luginger – Kontakt. Jetzt wird sich das aber wohl ändern, denn am Wochenende steht ein gemeinsamer Auftritt an.

Zu Besuch bei Hier und heute sprach Anna-Carina Woitschack über den Termin am Samstag, bei einem Schlagerfestival in Legden im Münsterland. Dort ist nicht nur die DSDS-Bekanntheit, sondern auch der Trompeter angekündigt. „Wir haben uns seitdem nicht wiedergetroffen. Ich glaube, jetzt am Wochenende ist tatsächlich ein Termin zusammen“, erzählte sie Moderator Sven Kroll (39). Der wollte natürlich direkt wissen, wie ein Aufeinandertreffen ablaufen würde. „Respektvoll. Also er ist ein Künstler wie jeder andere auch. Respektvoll und nett, glaube ich“, schilderte sie, fügte aber etwas zweifelnd „hoffe ich“ hinzu.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Bei „Immer wieder sonntags“ fing ihre Liebesgeschichte an Im Juni 2016 war Anna-Carina Woitschack zu Gast bei „Immer wieder sonntags“ und lernte Stefan Mross kennen. Vier Monate danach trafen sich die beiden auf einer Party wieder. „Wir fingen an zu reden – und haben bis heute nicht aufgehört“, so Stefan Mross. Seitdem gelten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als das Schlager-Traumpaar. Im November 2019 folgte die Verlobung vor einem Millionen-Publikum in der TV-Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“. Die Traumhochzeit fand ebenfalls in einer Live-Sendung statt. Mit Florian Silbereisen als Trauzeuge heirateten Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross am 6. Juni 2020 in der ARD-Show „Schlagerlovestory“. Am 11. November 2022 dann die Trennung.

Nicht zusammen auf der Bühne: Ex-Schlagerpaar soll gemeinsamen Auftritt verweigert haben

Obwohl die Verantwortlichen mit den bereits getrennten Ex-Partnern Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross als „Traumpaar des Deutschen Schlagers“ geworben hatten, können die Fans ein Duett nicht erwarten. Angeblich sollen sie einen gemeinsamen Auftritt bei dem Festival sogar verweigern. Um die jeweilige Performance überhaupt zu garantieren, sollen zudem einige Sonderkonditionen vereinbart worden sein: unter anderem genug Abstand zwischen den Auftritten und getrennte Garderoben.

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack treffen am Samstag, dem 2. September bei einem Schlagerfestival aufeinander. Die Ex-Partner wollen sich professionell begegnen. © Imago/ Bildagentur Monn; Screenshot: Hier und heute/ WDR (Fotomontage)

Im beruflichen Rahmen scheinen die beiden trotzdem auf Professionalität zu setzen – immerhin erinnert sich die Castingshow-Teilnehmerin auch gerne an die musikalischen Momente mit ihrem Ex. Mittlerweile ist sie zudem neu verliebt und glücklich vergeben. Anna-Carina Woitschack und ihr Freund Daniel planen bereits die Zukunft – und denken über Nachwuchs nach. Verwendete Quellen: Hier und heute