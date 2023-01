In 200 Tagen: Ben Zucker will nach Tokio reisen – mit dem Fahrrad

9.000 Kilometer

Ben Zucker musste sich nach der Corona-Krise aus einem Loch ziehen – nun will der Schlagerstar mit Vollgas ins neue Jahr starten. Vorsatz: Nach Tokio radeln.

Ostsee – Nach einem schweren Jahr geprägt von Kummer und Alkohol hat sich Ben Zucker (39) für seine Neujahresvorsätze etwas Großes überlegt. In diesem Jahr sollen die Sorgen, die in der Vergangenheit zu oft in Alkohol ertränkt wurden, weggestrampelt werden. Der Schlagerstar hat sich nämlich vorgenommen, mit dem Drahtesel von Berlin bis nach Tokio zu radeln. Knappe 9.000 Kilometer trennen die beiden Hauptstädte. „Es gibt eine offizielle Route. Die startet in Berlin“, zitiert ihn schlager.de aus einem Interview mit „Das neue Blatt“.

Es liegen keine leichten Zeiten hinter dem Musiker. Die Trennung von seiner Freundin und die Corona-Krise trieben den Sänger in ein Loch. In einem Gespräch mit „Express“ offenbarte Zucker kürzlich: „Ich habe es wieder rausgeschafft, ich bin wieder ganz der Alte. Aber was wegen Corona war, war nicht gut für mich“. In der Zeit habe der Schlagerstar zu viel getrunken, zu viel gegessen und zu viel gefeiert, gab der 39-Jährige weiter zu.

Damit ist jetzt Schluss – die 9.000 Kilometer-Strecke erfordert nämlich Disziplin und Durchhaltevermögen. Und Ben macht ernst: Für den wilden Plan hat der Sänger auch schon seine Ernährung umgestellt, um seinen Körper auf Höchstleistung zu bringen. „Ich achte darauf, weniger ungesunde Fette und Kalorien zu mir zu nehmen. Und nach 18 Uhr esse ich nichts mehr“.

Und wie lange der Sänger für die irre Distanz brauchen würde, hat sich Ben auch schon ausgerechnet: „Wenn man richtig durchzieht, knappe 200 Tage“. Aber ganz allein will der Künstler sich dem Abenteuer lieber nicht stellen – der „Na Und?!“-Interpret wünscht sich einen Kumpan mit Erfahrung an seiner Seite. „Es soll schon jemand dabei sein, der erfahren ist. Man kommt ja auch durch Länder, wo man ein bisschen aufpassen muss“. Einen Starttermin für die Fahrrad-Tour gibt es noch nicht, aber bis zu seinen Open Air-Tour-Terminen im Festival-Sommer 2023 wird es jetzt zumindest knapp. Dann muss Tokio womöglich noch bis zur zweiten Jahreshälfte warten.