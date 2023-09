Ohne das Gesicht zu verziehen: Helene Fischer trinkt mit Fan Vodka

Von: Elena Rothammer

Helene Fischers „Rausch“-Tour ist in vollem Gange. In Köln nahm sie ein verlockendes Angebot eines Fans an: Die Schlagerqueen schnappte sich prompt ein Fläschchen Vodka.

Köln – Ende August startete Helene Fischer (39) die zweite Hälfte ihrer großen „Rausch“-Tour. Gleich siebenmal trat die Schlagersängerin in der Lanxess Arena in Köln auf. An einem der Termine schien sie den Titel ihrer Tour wörtlich zu nehmen – und ließ sich von einem Zuschauer in der Menge glatt zu einem Fläschchen Vodka hinreißen.

„Tausche Vodka gegen Selfie“: Fan überzeugt Helene Fischer auf Konzert

Bevor die „Atemlos“-Interpretin endlich wieder zu Weihnachten mit einer neuen „Helene Fischer Show“ auf der Bühne stehen wird, begeistert sie ihre Fans nun noch mit ihrer „Rausch“-Tour. Dabei kommt es immer wieder zu Interaktionen mit den Fans. Auf einen wurde Helene wegen eines einladenden Handels aufmerksam. In einem Instagram-Video eines Konzertbesuchers ist Helene Fischer auf der Bühne zu sehen. „Tausche Vodka gegen Selfie. Ja, da hast du mich direkt“, las sie laut das Angebot vor, das ein Fan auf einem Plakat hochhielt.

Tatsächlich ging Helene Fischer auf ihn zu und nahm nach einem kurzen Gespräch ein Fläschchen Vodka entgegen. „Der ist aber auch echt warm“, stellte sie fest – doch das hielt die Musikerin nicht auf. „Na sdorowje! Auf dich, auf euch alle“, verkündete sie und trank prompt den puren Alkohol, ohne mit der Wimper zu zucken.

„Papi, du wärst so stolz auf mich“, witzelte sie und spielte damit auf ihre russischen Wurzeln an. Ganz trank die Blondine das Fläschchen aber nicht leer und scherzte weiter: „Den Rest heb’ ich mir noch auf für nach der Show. Nicht, dass das noch ‘ne ganz wilde Show wird.“ Am Ende gab es außerdem noch das versprochene Selfie mit dem Fan.

Die verbleibenden Termine der „Rausch“-Tour 5. September bis 10. September: Wien 19. September bis 24. September: Zürich 26. September bis 1. Oktober: München 3. Oktober bis 8. Oktober: Frankfurt

„Ansonsten hätte ich es nicht getrunken“: Helene Fischer trifft Sicherheitsvorkehrungen

Blind vertrauen wollte Helene Fischer dem Fan aber nicht. Stattdessen lauschte sie ganz genau hin, als sie die Flasche öffnete, um sicherzustellen, dass sie originalverschlossen ist. „Ich höre, es macht knick-knack. Ansonsten hätte ich es nicht getrunken“, erklärte die Künstlerin ihre Sicherheitsvorkehrungen. Auch an ihre jüngeren Zuschauer richtete sie noch aufklärende Worte: „Liebe Kinder, nicht so früh nachmachen. Ihr dürft ja, aber lasst euch damit noch ein bisschen Zeit.“ Abschließend scherzte die Entertainerin: „Ich hab auch erst mit 12 angefangen.“

So heiter und losgelöst geht es auf den Konzerten der Schlagerikone allerdings nicht immer zu. Einige ihrer Songs sind auch emotional. Erst kürzlich brach sogar Helene Fischer selbst auf der Bühne in Tränen aus. Verwendete Quellen: Instagram