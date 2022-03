Mit High Heels auf dem Laufband: Jorge González zu Gast bei „On Mai Way“ mit Vanessa Mai

Mit High-Heels auf dem Laufband: Jorge González zu Gast bei „On Mai Way“ mit Vanessa Mai (Fotomontage) © YouTube & Instagram Screenshots

Neben seinen TV-Auftritten bei „Let‘s Dance“ wird Jorge González bald noch in einem weiteren Format zu sehen sein: gemeinsam mit Vanessa Mai in „On Mai Way“.

Köln - Er bekannter „Let‘s Dance“-Juror, sie erfolgreiche Schlagersängerin (hier alle News auf der Themenseite) - und beide in Kürze gemeinsam in einer Show zu sehen. Denn wie Vanessa Mai (29) nun ankündigte, wird RTL-Star und Fashion-Ikone Jorge González (54) bald in ihrer eigenen SWR-Sendung auftreten. Natürlich ganz wie man es von dem Choreografen gewohnt ist: in High Heels, wie tz.de berichtet.

Das ist Vanessa Mais YouTube-Show „On Mai Way“

In ihrer YouTube-Show „On Mai Way“ bringt Schlagersängerin Vanessa Mai ihre Star-Kollegen so richtig ins Schwitzen. Neben bohrenden Interviewfragen müssen sich die Gäste nämlich auch mehreren Minuten sportlicher Betätigung auf einem Laufband stellen.

Teilgenommen an dem Format haben unter anderem bereits Lola Weippert, Judith Williams, Aaron Troschke, Evelyn Burdecki, Eric Stehfest, Eko Fresh und viele mehr.

Mit High-Heels auf dem Laufband - Jorge González zu Gast bei „On Mai way“ mit Vanessa Mai

Und zu ebenjener Riege an sportlichen „On Mai Way“-Teilnehmern wird auch bald Jorge González zählen. Das kündigte Vanessa Mai vor Kurzem via Social Media Fans und Followern an.

„So happy he‘s here“, schreibt Vanessa Mai über Jorge Gonzalez Teilnahme in ihrer YouTube-Show © Instagram Screenshot

„So happy he‘s here“ (zu Deutsch: So froh, dass er da ist), schrieb die 29-Jährige so in ihrer Instagram-Story. Darüber zu sehen ist Jorge González - an einem Set und auf schwindelerregenden High Heels. Davor hatte Vanessa Mai erzählt, sie sei aktuell bei den Dreharbeiten zu „On Mai Way“ - wer also eins und eins zusammenzählt, kann sich denken, dass der „Let‘s Dance“-Juror ein baldiger Gast der Musikerin sein wird.

Nicht nur hat sich Vanessa Mai mittlerweile mehr dem Influencer-Dasein zugewandt, sondern auch ihren Musikstil erweitert. So galt die Sängerin vor einigen Jahren noch als „Nachfolgerin“ von Helene Fischer, doch kehrte sie dem Schlager kurz darauf den Rücken zu. Nun rechnet sie knallhart mit der Branche ab.