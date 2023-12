Oliver Pocher verrät: Diese Ex spricht kein Wort mehr mit ihm

Drucken Teilen

Wenn Oliver Pocher Ex-Partnerinnen begegnet, wird durchaus geplaudert. Eine von ihnen hat darauf allerdings keine Lust. Bei einem Event habe sie ihm die kalte Schulter gezeigt.

Köln – Dass Oliver Pochers (45) Ex-Partnerinnen sich gerne einen Spaß daraus machen, sich öffentlich zu verbünden, ist nicht neu. Gerade Amira Pocher (31) und Sandy Meyer-Wölden (40) wurden in den vergangenen Jahren zu guten Freundinnen. Es gibt Fotos, auf denen die beiden mit dem Comedian beispielsweise beim Oktoberfest oder in einem Restaurant zu sehen sind. Klar, dass sich da untereinander ausgetauscht wird, wie es ist, Oliver Pocher als Partner zu haben.

Oliver Pocher lacht über Aussagen seiner Verflossenen

Auch für die Medien ist die Meinung der Frauen spannend, in Interviews werden sie deshalb regelmäßig zu seinen Liebesdramen befragt. Das scheint den 45-Jährigen aber nicht weiter zu stören. „Ich finde das sehr lustig“, erklärte er in seinem Podcast „Die Pochers! Frisch recycelt“. „Weil die Mädels sagen in Interviews ja immer: ‚Ja, also ich kann es ja auch verstehen. Ist ja auch schwer mit Olli“, so der Komiker.

Seitensprung mit Folgen: Die unehelichen Kinder der Promis Fotostrecke ansehen

An ein Treffen seiner Ex-Partnerinnen auf dem Oktoberfest, erinnert sich Pocher noch gut, wie er Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden im gemeinsamen Podcast weiter erzählt. Damals seien gleich vier Frauen auf einmal anwesend gewesen: neben Amira Pocher und Sandy Meyer-Wölden auch Sabine Lisicki (34) und Monica Ivancan (46). Der Entertainer habe das sehr unterhaltsam gefunden.

Nicht mal ein Gespräch: Monica Ivancan hat keinen Bock mehr auf Oliver Pocher

Doch eine wollte laut Oliver Pocher nicht am gemeinsamen Gespräch teilnehmen: Model Monica Ivancan, mit der er von 2009 bis 2013 zusammen war. „Die möchte nicht mit mir reden“, erklärte der Comedian. Bereits im vergangenen Jahr erzählte er seiner Ex Amira Pocher, dass Ivancan ihn auf dem Oktoberfest ignoriert hätte, als dieser sie gegrüßt habe.

Monica Ivancan und Oliver Pocher 2007 beim „Boxen Universum Champions Night“ © IMAGO / Pressefoto Baumann

„Vielleicht hatte sie aber auch einen Schlaganfall oder kann nicht richtig reden“, stichelte er damals gegen sie, „oder ist gerade so zugebotoxt, dass sich die Lippen nicht mehr richtig bewegen“. Der Comedian äußerte deshalb die Vermutung, sie habe die Trennung vor zehn Jahren weniger gut verkraftet als er.

Das Model selbst hielt sich mit Aussagen lange bedeckt. Im Interview mit „Bunte“ sagte sie aber kürzlich: „Ich war vor 17 Jahren mit dem zusammen! Ich hoffe, er trennt sich nie wieder, denn dann muss ich mir nicht jedes Mal diese neuen Stories anhören.“ Die Trennungen würden ihr zwar leid tun, aber sie seien nicht mehr ihr Thema, betonte die 46-Jährige. Eine potenzielle Podcast-Partnerin nach Meyer-Wölden wird Monica Ivancan damit wohl erstmal nicht.

Wenn Oliver Pocher Ex-Partnerinnen begegnet, wird durchaus geplaudert. Eine von ihnen hat darauf allerdings keine Lust. Bei einem Event habe sie ihm die kalte Schulter gezeigt. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Horst Galuschka

Apropos Pocher: Das Liebes-Aus von Amira und Oliver Pocher sorgt weiter für Schlagzeilen. Die kosteten Amira Pocher nun sogar einen hochkarätigen Job. Verwendete Quellen: Podimo/Die Pochers! Frisch recycelt, Bunte