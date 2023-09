„Endlich kein Autotune mehr“: Erobert Vanessa Mai jetzt den Ballermann mit Ikke Hüftgold?

Von: Diane Kofer

Teilen

Ikke Hüftgold ist am Ballermann eine Institution, Vanessa Mai ein leuchtender Stern am Schlager- und Popmusik-Himmel. Jetzt machen sie gemeinsame Sache. Beim verrückten Duett „Igel“ bleibt es nicht.

Limburg an der Lahn – Ikke Hüftgold (46), ist nicht nur für seinen markanten Jogginganzug und die wilde Zottelmähne bekannt, sondern auch für unterhaltsame Partymusik. Am Ballermann werden seine Songs rauf- und runtergespielt. Vanessa Mai (31) ist eher in „seriösen“ Gefilden und mit Schlager unterwegs. Jetzt hat sich das Duo aber zusammengetan – und einen gemeinsamen, leicht verrückten Song produziert.

„Entweder du feierst ihn oder du hasst ihn“: Vanessa Mai singt Song mit Ikke Hüftgold

Mit ihrem Wolkenfrei-Comeback-Album konnte Vanessa Mai große Erfolge verbuchen. Mit den Single-Auskopplungen stürmte sie die Charts und überholte dabei sogar Beatrice Egli (35). Doch jetzt dürften sich viele ihrer Zuhörer über eine komplette Richtungsänderung wundern: Vanessa Mai hat einen skurrilen Ballermann-Song mit Ikke Hüftgold aufgenommen. Die Musiker haben sich schon vor einiger Zeit bei einer Podcast-Aufzeichnung kennengelernt und schon damals gemeinsame Pläne geschmiedet.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Das Duett der beiden heißt „Igel“ und hat einen ziemlich kuriosen Text – allerdings mit tieferem Sinn. „Scheiß auf dein Pferd, ich will ’nen Igel bedeutet, dass du keinen Ferrari brauchst, um Spaß zu haben. Da reicht auch ein Fahrrad. In den kleinen Dingen liegt der Zauber“, hielt Matthias Distel, wie Ikke Hüftgold mit bürgerlichem Namen heißt, gegenüber Bild fest. Vanessa Mais Fazit zu dem Song: „Entweder du feierst ihn oder du hasst ihn.“

Vanessa Mai und der Schlager-Stempel Schon mit Anfang 20 wurde Vanessa Mai als Schlagerstar gefeiert – diesen Stempel und die damit einhergehenden Einschränkungen haben der Sängerin aber zu schaffen gemacht. Im Laufe der Zeit hat sie sich von den Zwängen befreit und das typische Schlager-Image abgelegt. Die Musikerin macht ihr Ding – und dazu gehört auch immer noch Schlagermusik. „Ich wollte das alles machen. Aber ich wollte es frei machen, ohne die ganzen Einschränkungen“, betonte sie beim SWR4-Festival. Quelle: mdr.de

Weitere Projekte geplant: Ikke Hüftgold von Zusammenarbeit mit Vanessa Mai begeistert

Ikke Hüftgold, der aktuell große Ambitionen hat, ein anderes Land beim ESC zu vertreten, sieht einen ganz großen Vorteil in dem Feature mit dem Schlagerstar: das musikalische Talent. „Wir brauchen endlich kein Autotune mehr“, witzelte er. Gegenüber IPPEN.MEDIA verriet Matthias Distel zudem, dass noch mehr geplant ist. „Es ist durchaus denkbar, dass wir das ein oder andere Mal zusammen auf die Bühne gehen. Da sind gerade alle sehr euphorisch, weil die Zusammenarbeit einfach sehr schön ist.“

Vanessa Mai und Ikke Hüftgold haben einen gemeinsamen Song aufgenommen – „Igel“. © Summerfield Group; Instagram/ ikkehueftgold (Fotomontage)

Auch eine Kooperation zwischen seiner Produktionsfirma Summerfield und Vanessa Mai sei durchaus denkbar – immerhin wird das nächste Album der Sängerin nicht lange auf sich warten lassen. Während die Mallorca-Saison noch in vollem Gange ist, hat Matthias Distel von Ballermann-Stimmung im „ZDF-Fernsehgarten“ die Nase voll. Wie er im Gespräch mit IPPEN.MEDIA verriet, hat er einen Besuch in der Sendung nicht nur für dieses, sondern auch für nächstes Jahr abgelehnt. Den Mallorca-Fernsehgarten boykottiert Ikke Hüftgold. Verwendete Quellen: Bild, Anfrage IPPEN.MEDIA