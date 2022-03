Joelina möchte Danni Büchner bei „Prominent getrennt“ anmelden: „Mit irgendeiner Pappnase“

Joelina findet, Mama Danni sollte unbedingt bei „Prominent getrennt“ mitmachen. Die will davon jedoch gar nichts wissen © Screenshots Instagram: dannibuechner & joelinakrbs

Joelina Karabas ist großer Fan von „Prominent getrennt.“ Was läge da näher, als Mama Danni Büchner bei dem Format anzumelden? Doch die will davon nichts wissen.

Mallorca - In Danni Büchners (44) Liebesleben ging es in den letzten Jahren ganz schön auf und ab. Das bringt Tochter Joelina Karabas (22) auf den Plan. Denn die findet, ihre Mama solle nun bei „Prominent getrennt“ mitmachen, wie tz.de berichtet.

Joelina will Danni Büchner bei „Prominent getrennt“ anmelden

Während Danni gerade mit Jada (17) und den Zwillingen (5) eine Kreuzfahrt macht, genießt ihre älteste Tochter Joelina die Ruhe zu Hause auf Mallorca. Beim Trash-TV schauen kommt der Influencerin eine tolle Idee.

Danni solle doch bei „Prominent getrennt“ mitmachen. Und zwar mit „irgendeiner Pappnase“, mit der sie mal zusammen war. Ihre letzten beiden Beziehungen zu Penisverlängerer Ennesto Monté und „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Sohel Abdoulkhanzadeh endetet beide in einer öffentlichen Schlammschlacht. Beste Voraussetzungen also für die neue RTL-Show.

Danni Büchner hält nichts vom Plan ihrer Tochter

Wochenlang eingesperrt in eine Villa mit dem Ex, schlafen in einem Bett und gezwungen, gemeinsam Challenges zu meistern? Was sagt Danni selbst dazu? - „Never ever mache ich da mit!“, meldet sich der Reality-Star vom Luxusdampfer. Das sei ihr einfach zu viel. Sollen sich doch andere zum Deppen machen.

Doch Joelina will nicht aufgeben. Wer weiß, vielleicht kann sie ihre Mama doch noch für eine Teilnahme bei „Prominent getrennt“ begeistern. Die geriet erst kürzlich in die Kritik, als sie ihre Kinder heimlich im Badezimmer filmte.

