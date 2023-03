Mit 1,5 Jahren: Anna-Maria Ferchichis Drillinge sprechen drei Sprachen

Anna-Maria Ferchichi und Mann Bushido leben bereits seit mehreren Monaten in Dubai. Der Umzug hat sich besonders auf die Entwicklung der Drillinge ausgewirkt.

Die Drillinge von Anna-Maria Ferchichi (41) und Ehemann Bushido (44) können mit erst 1,5 Jahren bereits drei Sprachen sprechen. Die Großfamilie ist vor einigen Monaten nach Dubai ausgewandert und baut dort ihr neues Leben auf. Influencer Anna-Maria teilt die Einblicke aus ihrem Familienalltag in Dubai regelmäßig mit ihren Instagram-Followern.



Der Umzug nach Dubai spielt besonders für die Entwicklung der Drillinge Leonora (1), Amaya (1) und Naima (1) eine große Rolle. Das berichtet Anna-Maria in einer Instagram-Story, in der die 41-Jährige verriet, dass die Kleinen bereits drei Sprachen sprechen.

Die Drillingsbabys sprechen laut ihrer Mama bereits Deutsch, Englisch und Filipino. Grund dafür seien die Nannys, die von den Philippinen stammen. „Anis und ich haben uns weggeschmissen: Unsere Kinder fangen an, Englisch und Filipino zu reden! Wie niedlich ist das bitte?“, berichtet Anna-Maria ihrer Community.

So erziehen Anna-Maria und Bushido ihre Drillinge mehrsprachig

Auch wenn die Kinder aktuell viel Filipino aufschnappen, versuchen Bushido und Anna-Maria auch die deutsche Sprache Zuhause zu etablieren. In Dubai sei das allerdings nicht besonders einfach, da dort viel Englisch sprechen. Auch ihre Kinder gewöhnen sich so langsam daran, Englisch statt Deutsch zu sprechen.

„Die hören hier auch wenig Deutsch. Wir bemühen uns noch extra mit Büchern auf Deutsch und so, aber auch die Großen unterhalten sich mit ihren Freunden auf Englisch. So über kurz oder lang wird Deutsch bestimmt ein bisschen untergehen“, vermutet die achtfache Mama.