„Mit jedem Jahr strahlst du heller“: Ross Antony richtet süße Geburtstagswünsche an seine Schwester

Ross Antony gratuliert seiner Schwester auf Instagram. Oft können sie nicht zusammen feiern, da sie in verschieden Ländern leben. Die Fans lassen ebenfalls ihre Glückwünsche zukommen. (Fotomontage) © Instagram/Ross Antony

Erfurt - Ross Antonys Schwester feiert Geburtstag. Tracey Odel, so heißt seine Schwester, wird 56 Jahre alt. Leider können die beiden die Feierlichkeiten oft nicht miteinander verbringen, weil Ross in Deutschland und seine Schwester in London lebt. Auf Instagram teilt er jetzt aber ein Foto der beiden, um Tracey ganz öffentlich zum Geburtstag zu gratulieren. Das Bild zeigt die beiden schick im Anzug und Kleid lächelnd über beide Ohren.

Der ehemalige „Dschungelcamp“-Star lässt ihr zur Feier des Tages noch süße Geburtsgaswünsche unter dem Post zukommen. Er gratuliert auf Englisch: „Happy Birthday Schwester Tracey Odele! Mit jedem weiteren Jahr, das vergeht, leuchtest du heller. Ich hoffe, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich liebe dich so sehr. In Liebe, Dein Bruder.“

Die Fans gratulieren

Auch seine Fans gratulieren Tracey unter dem Post fleißig. Ein Fan schreibt auf Deutsch: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und alles Gute. Feier mal schön und bleib gesund“. Andere User gratulieren mit: „Happy Birthday“.