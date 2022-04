Mit Kultstar Olaf Henning: Jasmin Herren kündigt große Schlagershow an

Jasmin Herren kündigt neue Schlagershow mit Kult-Entertainer Olaf Henning an © dpa-Zentralbild | Georg Wenzel & Instagram/jasminherren78

Jasmin Herren hat so einiges vor! Die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin will eine Schlagershow mit Show-Legende und Kult-Entertainer Olaf Henning auf die Beine stellen.

Boostedt – Immer wieder werden ihr Steine in den Weg gelegt, doch sie gibt nicht auf! Jasmin Herren (43) hat seit dem Tod ihres Ehemannes Willi Herren (†45) immer wieder harsche Kritik in den sozialen Netzwerken abbekommen. Trotzdem will sie sich weiterhin im Showgeschäft etablieren — und dafür hat sie sich jetzt mit einem echten Kultstar zusammen getan. Schlagerstar Olaf Henning (54) will zusammen mit Jasmin eine Schlager-Gala auf die Beine stellen, die sämtliche andere Konzertshows ihrer Art in den Schatten stellt.

Damit das Ganze auch ein Erfolg wird, haben sich Jasmin und Olaf so einiges einfallen lassen. Vor allen Dingen tatkräftige Unterstützung wird benötigt, damit Fans sich fleißig Tickets besorgen. Deshalb stehen die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin und der Musiker nicht alleine auf der Bühne: Außer ihnen werden unter anderem der ehemalige DSDS-Kandidat Noel Terhorst und Schlagersänger Jürgen Peter das Publikum begeistern.

Jasmin Herren freut sich schon auf ihren gemeinsamen Auftritt mit Olaf Henning

Auf Instagram teilte Jasmin Herren jetzt ein Poster für die anstehende Schlager-Gala. Stattfinden soll das Ganze am 13. August auf einem Hof in Boostedt. Tickets können Interessierte schon jetzt auf den einschlägigen Plattformen erwerben. Ungefähr 28,00 Euro kostet eine Karte für die Party mit dem Namen „Das Sommerfest Teil II“. Zum Plakat für ihre Show schreibt die Ballermann-Sängerin auf Social Media: „Show Must Go on! Die ersten Tourdaten stehen. Freu mich auf meine Kollegen, meine NEUE SHOW mit neuer Musik — endlich wieder mit euch feiern!“

Ihre Fans können sich also auf etwas ganz Besonderes gefasst machen. In der Kommentarspalte wird schnell ersichtlich, dass nicht wenige User vorhaben, sich zum „Sommerfest Teil II“ auf den Weg nach Schleswig-Holstein zu machen. Die zahlreichen Flammen- und Herzchen-Emojis sprechen zumindest Bände.